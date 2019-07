Dân đòi kiện Chủ tịch phường vì giới thiệu công ty bán hàng lừa đảo

Trước đó, ngày 11/7, nhiều người ở phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nhận giấy thông báo của chính quyền địa phương đến nhà văn hoá khu vực để được giới thiệu sản phẩm, mua hàng khuyến mãi. Đơn vị bán hàng là Công ty Tổ chức sự kiện và Truyền thông Toàn Cầu (gọi tắt là Công ty Toàn Cầu), địa chỉ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hàng hoá bán chủ yếu nồi cơm điện, máy xay sinh tố, bếp từ, nồi áp suất, ấm đun nước dùng điện…

Buổi đối thoại giữa UBND phường An Khê, quận Thanh Khê với người dân mua hàng của Công ty tổ chức sự kiện và truyền thông Toàn Cầu sáng 26/7

Tin tưởng có chính quyền giám sát, bà con đến mua rất đông, thế nhưng mua phải toàn hàng kém chất lượng. Sản phẩm cắm điện không vào, bị móp méo, giá đắt gấp nhiều lần so với thị trường. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân đòi trả hàng, còn người của công ty này lên xe bỏ chạy.

Người dân kịp thời giữ lại một nam nhân viên của công ty. Chính quyền địa phương, công an đã niêm phong hàng hoá của dân trả lại tại hội trường khu phố, đồng thời tạm giữ nhân viên này để làm việc. Cùng ngày, người của công ty Toàn Cầu mang 540 triệu đồng giao cho UBND phường An Khê tạm giữ để được thả người về.

Sáng 26/7, người dân được UBND phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng mời đến Hội trường nhà văn hoá khu phố để giải quyết vụ việc. Thế nhưng, người của Công ty Toàn Cầu trốn biệt trong kho hàng để mặc cho ông chủ tịch UBND phường đứng ra đối thoại với người dân khiến mọi người càng thêm bức xúc. Ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện có hơn 500 người mua sản phẩm của Công ty Toàn Cầu, tổng giá trị hàng hoá hơn 1 tỷ đồng.

Ông Phan Văn Thái thừa nhận trách nhiệm của địa phương là thiếu giám sát trong việc bán hàng. Cơ quan chức năng cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này vì bán không đúng vị trí, không có giấy phép của Sở Công thương, UBND quận và bán hàng kém chất lượng; sản phẩm bán không có bảo hành, không có hoá đơn chứng từ…

Ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND phường An Khê cho biết, hiện nay UBND phường đang tạm giữ 540 triệu đồng của Công ty Toàn Cầu. Phía công ty này đồng ý khắc phục bằng cách hỗ trợ thêm 500.000 đồng đối với người hàng mua hàng trị giá 2,5 triệu đồng và 300.000 đồng đối với người mua hàng trị giá 1,5 triệu đồng.

Sai phạm của công ty là bán hàng không đúng vị trí, không có giấy phép và bán hàng kém chất lượng, sản phẩm bán không có bảo hành, hoá đơn chứng từ…

Tuy nhiên, đa số người dân đã mua hàng đều không đồng tình với cách giải quyết này và yêu cầu phía Công ty Toàn Cầu phải trả lại tiền, nếu không sẽ khởi kiện. Ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND phường An Khê tiếp tục giải thích, nếu bà con khởi kiện thì vào tận Bình Dương chứ không thể kiện tại Đà Nẵng.

Cách trả lời của ông chủ tịch phường An Khê khiến nhiều người dân thêm phẫn nộ. Bà con cho rằng, đã giới thiệu công ty vào tận hội trường khu phố bán hàng thì chính quyền phải có trách nhiệm. Nếu phía chính quyền không đứng ra đòi lại quyền lợi cho dân, người dân sẽ kiện.

Tại buổi đối thoại với dân sáng 26/7, đại diện công ty Toàn Cầu bịt mặt, trốn trong kho hàng.

Bà Nguyễn Thị Giông, ở tổ 6, khu phố Tân Hoà, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bức xúc: “Chúng tôi không lấy hàng mà chúng tôi lấy lại tiền. Nếu không trả thì chúng tôi sẽ kiện phường về lý do đã hợp đồng cho họ thuê, đưa họ tới đây giới thiệu sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao cho dân mua. Bây giờ không đúng với chất lượng hàng Việt Nam không nhãn mác, không nguồn gốc. Chủ tịch phường phải có trách nhiệm với dân”./.