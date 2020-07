Dân khổ vì ban quản lý, ban quản trị nhà ở xã hội đổ lỗi cho nhau

Khu Nhà ở xã hội Becamex Định Hòa, thuộc phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là nơi “an cư” của hàng ngàn công nhân lao động đến Bình Dương lập nghiệp. Chưa cảm nhận hết niềm vui có được căn nhà nơi đất khách thì họ phải sống trong ấm ức khi chất lượng dịch vụ kém, nhiều hạng mục công trình xuống cấp. Nhưng điều đáng nói là những đơn vị liên quan đang đùn đẩy trách nhiệm khiến người dân bức xúc.

Một góc khu nhà ở xã hội Becamex Định Hòa nơi có hơn 3.000 cư dân sinh sống.



Tiền tăng, chất lượng giảm sút



Đó là phí vận hành bỗng đội thêm giá, khi mỗi hộ dân lầu trên đang đóng 80.000 đồng một tháng thì từ tháng 10/2019 phải chi thêm 25.000 đồng; những hộ lầu dưới tùy vào từng loại hình kinh doanh, nếu trước đây phải đóng 120.000 đồng thì nay phải chi thêm từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Phí tăng thêm mỗi tháng được cho là tiền thu gom rác. Như vậy là, với 1.700 hộ dân, ban vận hành khu nhà ở mỗi tháng thu thêm hàng chục triệu đồng, nhưng, điều lạ là ban vận hành không giải thích cho người dân.



Anh Nguyễn Mạnh Cường, sống tại Block B6-2.105 cho biết: “Người dân ở đây đều là người thu nhập thấp, khi vào khu này ở thì tiền hàng tháng đã phải đóng rất cao. 120.000 đồng/tháng đối với một hộ dân đã là cao, bây giờ thu thêm 50.000 đồng tiền rác nữa thì quá cao. Mọi người thấy, tiền đóng chênh lệch đó không hợp lí”.



Chi phí tăng lên nhưng chất lượng phục vụ ở đây lại đi xuống thê thảm, trong đó vấn đề an ninh trật tự đang là nỗi bất an với người dân sống ở Khu nhà ở xã hội Becamex Định Hòa. Theo bà Lê Thị Thu Trang, hộ dân đang sinh sống ở block D1-3, thời gian gần đây Khu nhà ở xã hội Becamex Định Hòa thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp. Chỉ tính từ tháng 11/2019 đến nay, đã có 8 chiếc xe máy của người dân “không cánh mà bay”. Trộm còn ngang nhiên cạy cửa, cắt khóa lấy cắp đồ khiến người dân sống trong hoang mang.



Nếu mất an ninh là nỗi lo thường trực thì, nỗi khổ “xếp hàng” hàng tiếng đồng hồ để có thể lấy xe từ bãi ra ngoài để đi làm, khiến cuộc sống của người dân ở đây đảo lộn.

Nhưng lo lắng nhất là chất lượng nhà ở xã hội, mới được sử dụng 4 năm nhưng nhiều hạng mục, thiết bị hư hỏng. Cư dân nhiều lần gửi đơn đề nghị sửa chữa, nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không. Chị Tô Thị Thìn, người dân ở Block A1-5.10 kiến nghị: “Ban vận hành phải đi sát với người dân. Khi người dân phản ánh phải sắp xếp thời gian sớm nhất để xử lí, chứ không phải để họ tìm tới hết lần này đến lần khác. Chờ mấy tháng trời vẫn không giải quyết. Ban quản trị là người đứng về phía nhân dân phải quan tâm, để ý mong muốn của người dân, lắng nghe người dân để phát triển khu này”.

Nhà xe mỗi dãy nhà với hàng trăm chiếc xe nhưng chỉ có một cửa ra vào nên hay ùn tắc.



Mỗi khi trời mưa, hành lang các dãy nhà ngập nước.

Thiếu trách nhiệm trước nỗi lo của người dân



Làm việc với phóng viên VOV, ông Vương Thế Huỳnh, Trưởng Ban vận hành khu nhà ở xã hội Becamex Định Hòa thừa nhận những phản ánh của người dân là hoàn toàn đúng sự thật. Theo ông Huỳnh, tình trạng kẹt bãi xe chỉ xảy ra vào 2 khung giờ cao điểm buổi sáng vào chiều tối. Để giải toả kẹt xe thì phải đầu tư thêm máy quẹt thẻ, thuê thêm người làm, nhưng như vậy sẽ rất tốn kém. Vấn đề mất an ninh trật tự, ông Vương Thế Huỳnh cho rằng, ngoài trách nhiệm của lực lượng bảo vệ, thì còn là trách nhiệm của lực lượng công an, dân quân phường Định Hòa. Nhưng quan trọng nhất là do người dân thiếu ý thức trong giữ gìn tài sản nên mới tạo cơ hội cho trộm cắp lộng hành. Còn đối với khoản phí tăng thêm hàng tháng, ông Huỳnh lý giải, do trước đây chủ đầu tư có hỗ trợ nên ban vận hành không thu. Nay, chủ đầu tư ngừng hỗ trợ thì phải thu và đang thu theo quy định của UBND tỉnh Bình Dương.



“Hiện còn 300 căn từ 2018 đến nay không đóng phí. Trong khi đó điện tăng, nhiều thứ phải chi nhưng phí vận hành thấp lại thu không được nên Ban vận hành gặp khó khăn. Từ 1/1/2019 đến tháng 9/2019, chủ đầu tư cắt khoản chi trả thu gom vận chuyển tiền rác. Năm 2018, chủ đầu tư đã thông báo cho ban quản trị nhưng ban quản trị không thông báo cho dân biết. Sau đó, ban vận hành phải ứng tiền để trả”, ông Huỳnh nói.



Trách nhiệm ban vận hành chỉ có vậy, cho nên theo ông Vương Thế Huỳnh các vấn đề khác xảy ra tại đây là trách nhiệm của ban quản trị. Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Thành, Trưởng Ban quản trị Khu nhà ở xã hội Becamex Định Hòa thì cho rằng, để xảy ra tình trạng như người dân phản ánh là trách nhiệm của ban vận hành. Có lẽ do sắp hết hạn hợp đồng nên họ cũng đang “hết hạn trách nhiệm”. Hiện, ban quản trị đang mời đơn vị vận hành khác thay thế.

Cư dân bất an vì nạn trộm cắp hoành hành.

Được biết, chủ đầu tư là Công ty Becamex IDC đã bàn giao phí bảo trì cho ban quản trị, nhưng ban quản trị vẫn để tình trạng cơ sở vật chất hư hỏng nhưng không sửa chữa theo đề nghị của người dân. Trả lời vấn đề trên, ông Nguyễn Minh Thành lý giải: “Hư hỏng thì phải “chờ” rà soát lại, hư nhiều mới tiến hành thay mới, sửa chữa”.



Khi ban quản trị, ban vận hành đang thể hiện sự “vô tâm” thì các hộ dân đã phải nhiều lần "cầu cứu" UBND phường Định Hòa. Với trách nhiệm là chính quyền địa phương, nhưng UBND phường Định Hòa đang tỏ thái độ “vô cảm” khi để sự việc trên kéo dài. Khi chính quyền sở tại đang bất lực thì các cấp cao hơn cần thiết vào thể hiện trách nhiệm, để đưa lại quyền lợi chính đáng cho người dân./.