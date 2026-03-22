Dâng hương tưởng niệm 100 năm ngày mất của cụ Phan Châu Trinh

Các đại biểu đã mặc niệm tưởng nhớ nhà yêu nước Phan Châu Trinh, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với một nhân cách lớn của dân tộc.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, cụ Phan Châu Trinh là biểu tượng về trí tuệ và nhân cách, suốt đời kiên cường đấu tranh vì độc lập, tự do và sự tiến bộ của dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của cụ đã để lại di sản tinh thần vô giá cho hậu thế.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thắp hương tưởng nhớ nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận thức sâu sắc trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị tư tưởng của cụ; coi đó là nguồn động lực quan trọng, tiếp tục soi sáng cho sự nghiệp phát triển địa phương, đặc biệt trong nâng cao dân trí, xây dựng xã hội dân chủ, văn minh và giàu mạnh.