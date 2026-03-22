Dâng hương tưởng niệm 100 năm ngày mất của cụ Phan Châu Trinh

Chủ Nhật, 12:54, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất nhà yêu nước Phan Châu Trinh (24/3/1926 – 24/3/2026), sáng 22/3, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng các đại biểu đã đến dâng hương tưởng niệm tại Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh, toạ lạc ở phường Hải Châu.

Các đại biểu đã mặc niệm tưởng nhớ nhà yêu nước Phan Châu Trinh, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với một nhân cách lớn của dân tộc.

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, cụ Phan Châu Trinh là biểu tượng về trí tuệ và nhân cách, suốt đời kiên cường đấu tranh vì độc lập, tự do và sự tiến bộ của dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của cụ đã để lại di sản tinh thần vô giá cho hậu thế.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thắp hương tưởng nhớ nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận thức sâu sắc trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị tư tưởng của cụ; coi đó là nguồn động lực quan trọng, tiếp tục soi sáng cho sự nghiệp phát triển địa phương, đặc biệt trong nâng cao dân trí, xây dựng xã hội dân chủ, văn minh và giàu mạnh.

76 cá nhân được trao Giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2025

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 153 năm ngày sinh nhà yêu nước Phan Châu Trinh (9/9/1872 – 9/9/2025), sáng 9/9, tại Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh ở xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ), 76 học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh tiêu biểu đã được vinh danh với Giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2025.

Long Phi/VOV - Miền Trung
Tag: Phan Châu Trinh Đà Nẵng Quảng Nam
