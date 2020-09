Đang lưu thông trên đường một xe đầu kéo bị cháy rụi

Vào lúc 12h30 ngày 1/9, tài xế Lâm Ngọc Toàn (34 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) điều khiển xe đầu kéo, kéo container chạy trên quốc lộ 1, theo hướng từ Trung Lương - Mỹ Thuận. Khi phương tiện này đến đoạn thuộc địa bàn xã An Thái Đông, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở phần đầu cabin xe. Tài xế Toàn nhanh chóng dùng bình chữa cháy trên xe dập lửa nhưng không hiệu quả nên vội báo cơ quan chức năng.

Phương tiện hư hỏng nặng sau khi bị cháy (ảnh: PV).

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn và cứu hộ- Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tích cực chữa cháy. Sau khoảng 30 phút ngọn lửa cơ bản được dập tắt, nhưng phần đầu xe container bị ngọn lửa thiêu rụi. Do vụ cháy xảy ra trên quốc lộ 1, có lưu lượng phương tiện qua lại dày đặc nên đã xảy ra ùn ứ giao thông nhiều km. Lực lượng cảnh sát giao thông -công an tỉnh Tiền Giang đã tích cực điều tiết giao thông để tránh bị kẹt xe kéo dài./.