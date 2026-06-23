Danh tính các nạn nhân trong vụ xe khách tông ô tô đầu kéo trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Tóm tắt

VOV.VN - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh thông tin tình hình cụ thể về các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và ô tô đầu kéo trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.