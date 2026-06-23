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VOV.VN - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh thông tin tình hình cụ thể về các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và ô tô đầu kéo trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_danh_tinh_cac_nan_nhan_trong_vu_xe_khach_tong_o_to_dau_keo_tren_cao_toc.m3u8
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Từ khóa
Danh tính các nạn nhân trong vụ xe khách tông ô tô đầu kéo trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng
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2026-06/tiktok_danh_tinh_cac_nan_nhan_trong_vu_xe_khach_tong_o_to_dau_keo_tren_cao_toc.m3u8
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