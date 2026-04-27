Danh tính người phi xe máy ngược chiều trên cao tốc ở Quảng Ninh

Theo đó, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Nguyễn Thị P.T. (sinh năm 2008, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ). Tại thời điểm kiểm tra, P.T. đã có hàng loạt hành vi vi phạm nghiêm trọng như: Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc; người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm³; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h05 cùng ngày tại Km17 tuyến cao tốc Hải Phòng – Móng Cái, theo chiều Hải Phòng đi Móng Cái. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng lập biên bản xử phạt đối với chị B.T.H. (sinh năm 1987, trú tại xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh) chủ phương tiện mang biển kiểm soát 14K1-161.34, về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Ngoài ra, H.K.A. (sinh năm 2009, trú tại xã Yên Lãng, Phú Thọ) – người ngồi sau xe cũng bị xử phạt do không đội mũ bảo hiểm theo quy định. Tổng mức tiền phạt đối với ba trường hợp trên là 16,5 triệu đồng.

Trước đó, vào sáng 26/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thiếu nữ điều khiển xe máy mang biển số 14K1-161.xx chở theo một người khác, lưu thông với tốc độ cao trên cao tốc Hải Phòng – Móng Cái. Đáng chú ý, phương tiện này còn di chuyển ngược chiều, bất chấp nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đại diện Cục CSGT nhận định, hành vi điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc, đặc biệt là đi ngược chiều, là vi phạm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho người vi phạm mà còn cho các phương tiện khác đang lưu thông với tốc độ cao.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ quy định khi tham gia giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc, nơi chỉ dành cho ô tô và yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

