Đào móng xây trường học, phát hiện quả bom nặng 250kg còn nguyên kíp nổ

Ngày 24/6, tại khu vực hậu cứ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Anh Sơn thuộc xóm 1 Nam Sơn, xã Đô Lương, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Đô Lương phối hợp Ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 250kg còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Ban CHQS xã Đô Lương và Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiến hành xử lý quả bom.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 22/6, Ban CHQS xã Đô Lương nhận được tin báo của người dân về việc trong quá trình đào móng xây dựng Trường Tiểu học Lưu Sơn, đơn vị thi công phát hiện một vật thể nghi là bom có đường kính khoảng 25cm, chiều dài khoảng 1,5m.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban CHQS xã Đô Lương đã cử lực lượng xuống hiện trường xác minh. Qua kiểm tra, vật thể được xác định là quả bom phá mang ký hiệu MK82, đường kính 27,5cm, dài khoảng 1,55m, nặng khoảng 250kg, nằm sâu dưới mặt đất khoảng 2,5m. Theo xác minh của Ban CHQS xã Đô Lương, quả bom vẫn còn nguyên kíp nổ.

Theo nhận định của Ban CHQS xã Đô Lương, đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh và là quả bom lớn nhất từng được phát hiện trên địa bàn xã.

Sau khi xác minh, Ban CHQS xã Đô Lương đã báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời phối hợp với các lực lượng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, sơ tán người dân và gia súc khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức khoanh vùng hiện trường, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ.

Lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An sau đó đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, phối hợp với Ban CHQS xã Đô Lương và chính quyền địa phương xây dựng phương án di chuyển quả bom đến khu vực hậu cứ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Anh Sơn để tiêu hủy.

Đến ngày 24/6, quả bom đã được hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị và tài sản của nhân dân.