Đào móng xây trường học, phát hiện quả bom nặng 250kg còn nguyên kíp nổ

Tóm tắt

VOV.VN - Trong quá trình đào móng xây dựng Trường Tiểu học Lưu Sơn ở xã Đô Lương (Nghệ An), đơn vị thi công phát hiện một quả bom phá MK82 nặng khoảng 250kg còn nguyên kíp nổ. Sau hai ngày triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, lực lượng công binh đã di chuyển và hủy nổ thành công quả bom.

