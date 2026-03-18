Đào tạo đại học liên ngành, đa kỹ năng: Lời giải cho thị trường lao động số?

Chuyển đổi số từ khâu tuyển sinh đến đào tạo

Tại Học viện Tài chính, TS Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Học viện cho biết, năm nay nhà trường đã bổ sung thêm 2 tổ hợp xét tuyển mới có môn Tin học là X06 (Toán, Lý, Tin) và X26 (Toán, Tin, Anh). Việc bổ sung các tổ hợp tuyển sinh mới nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, đây cũng là năm thứ hai Học viện triển khai đào tạo hai ngành mới "mũi nhọn" là: Trí tuệ nhân tạo trong Tài chính - Kế toán và Trí tuệ nhân tạo trong Khoa học dữ liệu.

Theo TS Nguyễn Văn Bình, hiện nay tất cả các chương trình đào tạo kinh tế, tài chính, kế toán của Học viện đều đã được lồng ghép các môn học về công nghệ và AI. Sinh viên không chỉ học lý thuyết trên bục giảng mà còn được thực hành, thực tập thực tế tại các doanh nghiệp đối tác.

"Dự báo trong 5 năm tới, nhu cầu lao động các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng vẫn rất lớn. Tuy nhiên, sự ra đời của các trung tâm tài chính quốc tế và các khái niệm mới như kinh tế số, tài chính xanh đòi hỏi chương trình đào tạo phải cập nhật liên tục. Học viện Tài chính đã triển khai dự án chuyển đổi số toàn diện từ công tác giảng dạy, học tập đến quản trị và nghiên cứu khoa học để sẵn sàng đón đầu những cơ hội mới", TS Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

TS Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Học viện Tài chính tư vấn xét tuyển đại học cho thí sinh

Xu hướng liên ngành và giá trị cốt lõi của khoa học cơ bản

Không nằm ngoài xu thế, Trường ĐH Y Hà Nội cũng đang xây dựng các công cụ ứng dụng AI để hỗ trợ giảng dạy và học tập. TS.BS Đỗ Thanh Hương, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo đại học, Trường ĐH Y Hà Nội chia sẻ, dự kiến giai đoạn 2027-2028, nhà trường sẽ bắt đầu tuyển sinh ngành Y tế số nhằm đón đầu nhu cầu ứng dụng công nghệ cao trong y khoa.

Dưới góc nhìn của PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Phenikaa, ranh giới giữa các ngành nghề đang dần xóa nhòa, thúc đẩy xu hướng đào tạo liên ngành. Ví dụ, ngành sức khỏe hiện nay không thể tách rời kỹ thuật, hay kinh tế phải gắn liền với công nghệ. Thí sinh yêu thích khối ngành kinh tế và kỹ thuật có thể chọn học kinh tế số, logistic số. Hay thí sinh yêu thích cả ngành công ngh và y khoa, có thể học kỹ thuật y sinh, quản lý bệnh viện…

PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Phenikaa cho rằng, dù AI phát triển vẫn không thay thế được các ngành khoa học cơ bản mang tính nền tảng

Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh cũng đưa ra lời khuyên, dù AI có phát triển đến đâu cũng không thể thay thế được khoa học cơ bản mang tính nền tảng.

"AI vẫn phải dựa trên nền tảng của các môn khoa học cơ bản như Toán, Lý, Hóa. Nếu chúng ta chỉ dựa vào AI, chúng ta sẽ bị thay thế. Nhưng nếu nắm vững kiến thức cơ bản để làm chủ công nghệ, các em sẽ không bao giờ lo thiếu việc làm. Đây chính là gốc rễ cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Do đó những thí sinh có niềm tin theo đuổi các môn khoa học cơ bản như Toán, Lý, Hóa hãy mạnh dạn lựa chọn", PGS.TS Nguyễn Phú Khánh nhấn mạnh.

Rút ngắn lộ trình, chú trọng năng lực thực chiến

Tại Trường ĐH Thăng Long, TS Nguyễn Thị Thu Hà, Cố vấn đào tạo cho biết, nhà trường đang điều chỉnh lộ trình học tập theo hướng tối ưu hóa, rút ngắn còn 3 - 3,5 năm nhưng vẫn giữ nguyên mức học phí toàn khóa. Điểm nhấn trong chương trình là việc bổ sung các học phần về năng lực số, giúp sinh viên làm chủ công nghệ và AI để nâng cao tính sáng tạo. Nhà trường cũng tạo điều kiện để sinh viên học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh và lựa chọn thêm các ngoại ngữ khác như Hàn, Trung, Nhật, Pháp nhằm tăng cơ hội làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia.

Để sinh viên tự tin bước vào thị trường lao động, trường đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp thông qua các dự án thực tế. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, các kỹ năng mềm trong kỷ nguyên số như: tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và đặc biệt là khả năng "học tập suốt đời" được đặt lên hàng đầu. Điều này giúp sinh viên dễ dàng thích nghi với sự thay đổi chóng mặt của công nghệ và thị trường lao động hiện nay.