Đào tạo, sát hạch GPLX sẽ thay đổi thế nào từ 01/7/2026?

Những quy định mới này sẽ tạo ra chuyển biến ra sao đối với chất lượng đội ngũ lái xe và an toàn vận tải như thế nào? PV Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc Đối thoại với ông Phan Thanh Uy - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

PV: So với Nghị định 160 trước đây, Nghị định 94 có điểm gì mới ạ?

Ông Phan Thanh Uy: 6 điểm mới của Nghị định 94/2026/NĐ-CP về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe:

1. Bổ sung hạng D1 cho trung tâm loại 2;

Ông Phan Thanh Uy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

2. Cắt giảm điều kiện đối với người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe ô tô;

3. Bổ sung bắt buộc định danh số trong đào tạo lái xe;

4. Mở rộng điều kiện giáo viên dạy lái xe, đơn giản chứng chỉ sư phạm;

5. Chuyển sang cấp chứng nhận điện tử cho giáo viên dạy lái xe;

6. Chuyển thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái sang Sở Xây dựng.

PV: Ông đánh giá như thế nào về việc siết chặt quy định đào tạo, sát hạch từ 1/7/2026 đối với chất lượng nguồn nhân lực của ngành vận tải?

Ông Phan Thanh Uy: Việc siết chặt các quy định về đào tạo sát hạch lái xe tại Nghi định số 94 là cần thiết. Theo đó các quy định liên quan đến hoạt động đào tạo sát hạch lái xe theo thời gian rất cần được rà soát để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình thực tế theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch lái xe.

Qua nghiên cứu nội dung, Nghị định 94 đáp ứng được yêu cầu về nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch lái xe và cũng tương đối phù hợp với tình hình thực tế.

Sau khi thực hiện Nghi định số 94 thì chất lượng nguồn nhiên lực của ngành vận tải chắc chắn sẽ được nâng cao ít nhiều về kỹ năng tay nghề cũng như ý thức thái độ làm việc của người lái xe trong quá trình hành nghề.

Bởi vì các quy định đều có yêu cầu cao hơn, đều yêu cầu khó hơn so với nghị định 160 trước đây. Chính vì điểm này nên có tác dụng là nâng cao chất lượng đào tạo và cũng như nâng cao kỹ năng tay nghề của người lái xe cũng như ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe sau khi ra trường.

PV: Với những học viên sắp thi bằng lái xe thì ông có khuyến cáo gì để họ có sự chuẩn bị tốt nhất?

Ông Phan Thanh Uy: Nghị định 94 hiện nay liên quan đến đào tạo ít thôi. Nhưng sẽ nâng cao sát hạch lái xe trên đường trường. Trước đây là đoạn đường ngắn, còn bây giờ là phải sát hạch lái xe trên đoạn đường dài hơn rất nhiều so với trước đây.

Do vậy, đây là điều cần chú ý là khi học viên học lái xe và cần phải làm tốt năng lái xe trên đường trường theo yêu cầu mới của Nghị định 94.

PV: Từ góc độ Hiệp hội, ông có kiến nghị gì để việc triển khai các quy định mới đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo thưa ông?

Ông Phan Thanh Uy: Để việc triển khai các quy định mới tại Nghị định 94 đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo thì cần quan tâm đến một số nội dung sau đây. Một là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cần triển khai phổ biến quán triệt sâu rộng Nghị định 94 đến các cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe tại các cuộc họp triển khai về nghị định mới.

Đặc biệt là chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về Nghị định 94 để cho toàn thể người dân được biết nội dung nghị định này. Hai là phải thực hiện tốt các điều khoản chuyển tiếp trong Nghị định 94.

Đặc biệt là lưu ý đến lộ trình thích hợp để triển khai các quy định mới để giải quyết dứt điểm các tồn tại khi thực hiện nghị định số 160 trước đây trước khi triển khai thực hiện Nghị định 94.

PV: Một lần nữa xin được cảm ơn ông Phan Thanh Uy đã tham gia buổi đối thoại ngày hôm nay của chúng tôi!.