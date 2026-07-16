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Đất đá vùi kín hàng trăm mét mặt đường sau lũ ống ở Minh Lương, Lào Cai

Thứ Năm, 10:26, 16/07/2026
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VOV.VN - Mưa lớn đêm 15, rạng sáng 16/7 gây lũ ống cuốn theo lượng lớn đất đá, vùi lấp hơn 100m mặt đường qua khu dân cư ở trung tâm xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Cao điểm của đợt mưa lũ vào khoảng 3 - 4h sáng, tập trung tại khu vực thôn 3 Minh Thượng, thôn 1 Minh Hạ (cũ). Một số hộ dân bị bùn nước tràn vào nhà phải khẩn trương sơ tán người và tài sản.

Theo ông Nguyễn Huy Việt, Chủ tịch UBND xã Minh Lương, mưa lớn cục bộ cộng với nước từ thượng nguồn tại Lai Châu đổ về khiến đất đá từ trên đồi dốc đổ dồn xuống khu dân cư. Một phần do ảnh hưởng của tuyến quốc lộ 279 đang nâng cấp. Rất may, không có thiệt hại về người.

Dat da vui kin hang tram met mat duong sau lu ong o minh luong, lao cai hinh anh 1
Mưa lớn cục bộ cộng với nước từ thượng nguồn tại Lai Châu đổ về khiến đất đá từ trên đồi dốc đổ dồn xuống khu dân cư

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lực lượng “4 tại chỗ” của địa phương đã khẩn trương vào cuộc hót dọn đất đá, dọn dẹp nhà cửa giúp bà con. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn tiếp diễn nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Hiện, nước từ thượng nguồn vẫn có xu hướng đổ dồn về hạ lưu khiến mực lũ trên các khe suối dâng cao. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo, cảnh báo để kịp thời phòng tránh.

Không riêng Minh Lương, tại địa bàn giáp ranh là xã Nậm Xé cũng ghi nhận mưa lớn gây thiệt hại. Ông Đinh Phúc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Nậm Xé cho biết: "Tối qua tại Nậm Xé mưa rất to, ảnh hưởng tới một số diện tích đất lúa và một cây cầu dân sinh trên địa bàn. Hiện, chúng tôi đang đi kiểm tra, thống kê, khắc phục. Rất may không có thiệt hại về người".

Một số hình ảnh mưa lũ tại Minh Lương (Lào Cai):

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Dat da vui kin hang tram met mat duong sau lu ong o minh luong, lao cai hinh anh 5
mưa lớn cục bộ cộng với nước từ thượng nguồn tại Lai Châu đổ về khiến đất đá từ trên đồi dốc đổ dồn xuống khu dân cư
An Kiên/VOV-Tây Bắc
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