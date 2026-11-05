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Dấu ấn chiến dịch 500 ngày đêm ở Lâm Đồng

Thứ Năm, 08:47, 05/11/2026
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VOV.VN - Những kết quả bước đầu của giai đoạn 1 chiến dịch 500 ngày đêm là động lực để Lâm Đồng tiếp tục hành trình tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

 

Trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Lâm Đồng đã tìm kiếm, quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó hoàn thành trước thời hạn 3 tháng việc lấy mẫu sinh phẩm tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, phục vụ giám định ADN. Những kết quả bước đầu của giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm là động lực để Lâm Đồng tiếp tục hành trình tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Từ hơn 70 thông tin quý giá tiếp nhận được về liệt sĩ hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh, hơn 2 tháng qua Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K75 tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện 32 đợt khảo sát, huy động hơn 800 lượt người tham gia cùng phương tiện máy móc đào bới hơn 2.100 mét khối đất đá, tìm kiếm, quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn 9 xã, phường trong tỉnh.

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Tỉ mỉ, cẩn trọng trong quá trình khai quật hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt.

Trung tá Trần Xuân Hổ, Đội trưởng Đội K75, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ đội luôn nhận được sự hỗ trợ tận tình của chính quyền và người dân địa phương: “Các địa phương đặc biệt là Hội đồng chính sách các xã, phường chúng tôi xuống làm việc rất là hỗ trợ, kể cả phương tiện, kể cả vật chất để tổ chức tìm kiếm. Người dân địa phương hỗ trợ, ủng hộ rất lớn không cần phải đền bù, giải toả gì cả”.

Song song với tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngoài thực địa, Giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Lâm Đồng thực hiện quyết liệt công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ tại 11 nghĩa trang trong tỉnh.

Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, cho biết, các nghĩa trang và phần mộ liệt sĩ đã trải qua nhiều lần cải tạo, nâng cấp nên việc khai quật, tiếp cận hài cốt liệt sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đều quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa” và luôn tự nhắc mình bảo đảm tiến độ nhưng từng bước, từng khâu phải thật tỉ mỉ, cẩn trọng.

“Điều kiện thời tiết trong giai đoạn này hết sức phức tạp. Trời mưa liên tục nhưng mà anh em vẫn quyết tâm làm. Làm từ sớm cho đến trưa tới cả chiều muộn vẫn cố gắng triển khai hoàn thành tiến độ tốt nhất. Quy trình lấy mẫu thực hiện đúng theo quy chuẩn lấy mẫu của Bộ Quốc phòng ban hành, từ khi số hoá, tiếp cận hài cốt cho đến khi lấy mẫu sinh phẩm và hoàn trả mộ lại tuyệt đối không để nhầm lẫn”. Thượng tá Trần Thanh Sơn, chia sẻ.

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Đưa hài cốt liệt sĩ từ vị trí khai quật tới khu vực lấy mẫu sinh phẩm.

Trong 4.776 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 11 nghĩa trang, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã lấy mẫu 3.625 mộ đủ điều kiện, hoàn thành trước thời hạn 3 tháng và bàn giao về Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để phục vụ giám định ADN. Công an tỉnh Lâm Đồng cũng thành lập 16 điểm thu nhận mẫu tập trung, tiếp nhận 1.371 mẫu sinh phẩm thân nhân theo họ ngoại của liệt sĩ chưa xác định được thông tin, vượt 5 trường hợp so với dự kiến.

Đánh giá của Quân khu 7, cho thấy, trong Giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, Lâm Đồng đã triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm 6 rõ; thông tin, tuyên truyền đồng bộ, lan tỏa sâu rộng; tìm kiếm, quy tập với quyết tâm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc; công tác lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng, cho biết, kết quả bước đầu của giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm là động lực để tỉnh tiếp tục hành trình tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

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Bốn tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin Giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng, thẳng thắn: “Trong giai đoạn này có nhiệm vụ chúng ta chưa hoàn thành đó là việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Kế hoạch của Ban chỉ đạo cấp tỉnh giao cho lực lượng tìm kiếm và chúng ta đưa ra chỉ tiêu là 50 hài cốt liệt sĩ thì hiện nay chúng ta mới được 26 hài cốt liệt sĩ. Giai đoạn 1 chưa xong, chưa hoàn thành”.

Bước vào Giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, từ nay đến ngày 27/7/2027 tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được 124 hài cốt liệt sĩ. Với những người trực tiếp làm nhiệm vụ, hành trình tìm kiếm không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian mà còn là hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Bằng trách nhiệm, sự tận tâm và quyết tâm, tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực đưa thêm các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp lại niềm mong mỏi của thân nhân và đồng đội.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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Số hóa hài cốt liệt sĩ ở Lâm Đồng dự kiến hoàn thành sớm hơn 2 tháng

Số hóa hài cốt liệt sĩ ở Lâm Đồng dự kiến hoàn thành sớm hơn 2 tháng

VOV.VN - Số hóa hài cốt liệt sĩ đang được tỉnh Lâm Đồng triển khai khẩn trương tại các nghĩa trang trên địa bàn. Với tiến độ hiện nay, địa phương dự kiến hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm và số hóa hơn 4.700 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính sớm hơn khoảng 2 tháng so với kế hoạch.

 
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