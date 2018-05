Ảnh: Triển lãm thiết bị và công nghệ Phát thanh - Truyền hình

Trong khuôn khổ Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018 đang diễn ra tại TP Vinh, Nghệ An, sáng nay (3/5) diễn ra khai mạc Triển lãm thiết bị và công nghệ Phát thanh - Truyền hình. Đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); các Phó Tổng Giám đốc VOV: Vũ Hải, Nguyễn Xuân Huy, Trần Minh Hùng; ông Phạm Duy Hưng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VOV và ông Nguyễn Như Khôi, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ mong muốn triển lãm này sẽ giới thiệu với các đài địa phương những công nghệ, thiết bị mới để đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình. Hy vọng qua đây, mối quan hệ giữa bên sản xuất, cung ứng và bên sử dụng sẽ lâu bền hơn, chặt chẽ hơn, làm cho ngành PT-TH ngày càng phát triển, hiện đại, hiệu quả hơn bắt nhịp với bước đi của PT-TH khu vực và thế giới... Lãnh đạo VOV cắt băng khai mạc Triển lãm thiết bị và công nghệ Phát thanh - Truyền hình. Tham gia trưng bày tại triển lãm có 10 gian hàng của các đơn vị trong và ngoài VOV như: Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình; Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình; Tổng công ty Emico; Công ty Sony Việt Nam;... Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ tham quan và nghe giới thiệu về các gian hàng tại triển lãm. Nhà báo Vũ Quang Huy (áo đỏ) giới thiệu về ứng dụng mới VTC Now. Triển lãm thu hút đông đảo các đại biểu đến từ 63 Đài PT-TH trong cả nước và các đơn vị trong VOV. Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 6/5 tới.

