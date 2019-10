Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp đoàn công tác Đài PT-TH Nghệ An

Sáng 11/10, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia - 58, Quán Sứ, Hà Nội, lãnh đạo Đài TNVN đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An nhằm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác và trao đổi nghiệp vụ trong thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Trần Minh Hùng tiếp đón Đoàn công tác của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Trần Minh Hùng đã giới thiệu với Đoàn công tác của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An về chiến lược phát triển của Đài trong thời gian qua.

Cụ thể, hiện Đài Tiếng nói Việt Nam có 8 kênh phát thanh, 17 kênh truyền hình, 2 báo điện tử, 1 báo in, 2 trường chuyên đào tạo về phát thanh- truyền hình, 1 nhà hát với 6 cơ quan thường trú trong nước, 13 cơ quan thường trú ở các khu vực trên thế giới.

Hệ thống các chương trình phát thanh của Đài TNVN đang phát 13 thứ tiếng nước ngoài, 13 tiếng dân tộc thiểu số. Đài hiện có hơn 3 nghìn cán bộ nhân viên. Để đáp ứng kịp thời yêu cầu thông tin sâu, rộng, đảm bảo tính toàn quốc, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đang triển khai phối hợp với các Đài Phát thanh- truyền hình địa phương trên cả phương diện nội dung và kỹ thuật.

Đoàn công tác của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đã thăm, trao đổi nghiệp vụ tại Ban Thời sự (VOV1).

Chương trình làm việc của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An với Đài TNVN là cơ hội tốt để hai bên cùng trao đổi về nghiệp vụ báo chí cũng như kỹ thuật phát thanh- truyền hình để cung cấp thông tin tới người dân ngày càng tốt hơn.

Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN nhấn mạnh: "Đài Nghệ An là một đài cũng rất mạnh, trong quá trình hoạt động thì quan hệ giữa Đài TNVN với Đài Nghệ An cũng rất gắn bó, thân thiết. Đài Nghệ An cũng hỗ trợ Đài TNVN rất nhiều trong các hoạt động, từ Liên hoan phát thanh năm 2018 hay vừa qua tổ chức cầu phát thanh truyền hình trực tiếp “Muôn vàn tình thương yêu” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Rất mong, sự gắn bó giữa 2 cơ quan ngày càng phát triển".

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An Nguyễn Như Khôi cũng cho biết, cán bộ, nhân viên của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An luôn xem Đài TNVN là hình mẫu, địa chỉ để học tập cả về tổ chức bộ máy, nghiệp vụ và kỹ thuật phát thanh.

Trong 5 năm gần đây, sự phát triển của Đài PT-TH Nghệ An, đặc biêt là hệ thống phát thanh có sự hỗ trợ rất lớn của Đài Tiếng nói Việt Nam, không chỉ về đầu tư thiết bị mà cả về định hướng nghề nghiệp.

Đoàn công tác của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đã thăm, trao đổi nghiệp vụ tại Báo điện tử VOV.VN.

Sau chuyến làm việc với Đài TNVN lần này, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An sẽ xây dựng đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển hệ thống phát thanh để đưa thông tin đến với người dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh ngày càng tốt hơn.

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác của Đài PT-TH Nghệ An đã thăm, trao đổi nghiệp vụ tại một số đơn vị của Đài như: Ban Thời sự (VOV1), Báo điện tử VOV.VN, Trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình, Phòng truyền thống Đài TNVN, Kênh Vietnam Journey, Kênh VOV giao thông./.