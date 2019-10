Chiều 26/10, tại TP Tân An, tỉnh Long An, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức sơ kết 2 năm công tác phối hợp thực hiện chương trình hợp tác về phối hợp thông tin giai đoạn 2017-2020. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Trần Văn Cần, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An đồng chủ trì hội nghị.

Trong 2 năm qua, chương trình hợp tác được hai bên quan tâm và phối hợp chặt chẽ. Trong đó, Cơ quan thường trú VOV tại TP HCM và Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC đã thực hiện nhiều chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về tỉnh Long An, trên hệ phát thanh Thời sự-Chính trị-Tổng hợp (VOV1) và trên sóng Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. Ngoài các nội dung hợp tác tuyên truyền, quảng bá về Long An, hàng trăm tin bài thời sự phản ánh tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Long An được đăng tải trên các phương tiện truyền thông (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử) của VOV.

VOV và tỉnh Long An còn nhiều dư địa để hợp tác hiệu quả hơn nữa.

Riêng năm 2019, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, các đơn vị trực thuộc VOV cũng đã thực hiện nhiều loạt phóng sự chuyên đề hỗ trợ thông tin kỹ thuật và phát triển nông nghiệp cho bà con nông dân, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá về văn hoá du lịch, an toàn giao thông, trao đổi hướng dẫn nghiệp vụ... trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An đánh giá tích cực về công tác phối hợp giữa hai bên. Theo đó, qua việc hợp tác đã góp phần làm phong phú nội dung tuyên truyền cho các cơ quan báo chí của tỉnh Long An và VOV. Đặc biệt, những thông tin trên các phương tiện truyền thông của VOV đã góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Các đơn vị trực thuộc VOV đã thường xuyên trao đổi, hợp tác, cung cấp thông tin, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, phối hợp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên và cán bộ thông tin cơ sở của tỉnh Long An.



Dù kết quả hợp tác giữa VOV và tỉnh Long An đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên, theo ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long, công tác phối hợp giữa hai bên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của VOV và nhu cầu của tỉnh Long An. Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Long An cần chủ động và kịp thời hơn trong việc cung cấp thông tin cho VOV, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm, bức xúc đang thu hút sự chú ý của dư luận xã hội.

Để công tác phối hợp chặt chẽ hơn, ông Trần Văn Cần nhấn mạnh, ngoài việc rà soát những vướng mắc, hạn chế vừa nêu, hai bên cần tiếp tục phát huy thế mạnh và những kết quả đã đạt được để công tác phối hợp đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Các đơn vị của tỉnh Long An cần kịp thời tăng cường trao đổi, tháo gỡ vướng mắc để làm tốt công tác phối hợp trong những năm tiếp theo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An Trần Văn Cần phát biểu tại Hội nghị.

Ông Trần Văn Cần nói: "Các sở ngành địa phương trong tỉnh Long An cần chủ động phối hợp, tạo điều kiện cho phóng viên của VOV hoạt động tác nghiệp thuận lợi trên địa bàn tỉnh. Người phát ngôn sở ngành và uỷ ban các cấp phải phối hợp chặt chễ với các đơn vị của VOV, chủ động cung cấp các thông tin chính thống quan điểm xử lý các vấn đề, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo môi trường lợi cho sự phát triển thuận lợi của địa phương".

Trao đổi thêm một số nội dung trọng tâm phối hợp trong thời gian tới, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đồng ý rằng, công tác phối hợp giữa hai bên thực tế vẫn chưa tương xứng tiềm năng và thế mạnh. Hiện VOV, với 8 kênh phát thanh quốc gia, 16 kênh truyền hình, 2 báo điện tử, 1 báo in, 2 trường đào tạo lĩnh vực báo chí, phát thanh-truyền hình… trong thời gian tới, các đơn vị chức năng của hai cơ quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đẩy mạnh công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị chung.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác tương xứng với tiềm năng.

"Chúng ta có thể sử dụng được rất nhiều tài nguyên giữa 2 bên. Nếu kết hợp hiệu quả, khối lượng công việc thông qua các phương tiện mà chúng ta sắp tới phối hợp sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Hội nghị lần này đã nêu lên được những điểm mạnh, điểm yếu. Sau hội nghị, chắc chắn sẽ có thêm những động lực mới, bài học mới và cả những định hướng mới mà chúng ta vừa trao đổi với nhau", Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.



Trước mắt, với sự phối hợp tương tác rất cụ thể của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An, ông Nguyễn Thế Kỷ tin rằng hợp tác trong thời gian tới giữa tỉnh Long An và VOV chắc chắc sẽ đạt được nhiều kết quả như kỳ vọng./.