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VOV.VN - Sáng 2/7, Công an phường Bình Đông phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ cháy đầu xe container khi đang di chuyển tại đại lộ Nguyễn Văn Linh. Vụ việc khiến các phương tiện đi đường phải dừng lại và gây ách tắc cục bộ tại khu vực này. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.
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hỏa hoạn, cháy container
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https://vid.vov.vn/2026-07/chay_con.m3u8
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Từ khóa
container, cháy, hỏa hoạn
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2026-07/chay_con.m3u8
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