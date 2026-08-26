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Đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số theo nhóm đối tượng ở Cà Mau

Thứ Tư, 11:24, 26/08/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn. Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức phổ cập tri thức và kỹ năng số phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Đối với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, lực lượng chức năng của tỉnh Cà Mau cần tập trung tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn về chuyển đổi số và kỹ năng số.

Song song đó, các cơ quan tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng video clip, sổ tay hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà.

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Tỉnh Cà Mau xác định, người dân chính là chủ thể thụ hưởng trong thực hiện chuyển đổi số.

Ở khu vực kinh tế tư nhân, tỉnh Cà Mau sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đào tạo kỹ năng số, phần mềm quản lý chuyên ngành, thương mại điện tử, thúc đẩy đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch số. Mô hình “Chợ số - Nông thôn số” cũng được hình thành nhằm đào tạo tiểu thương và nông dân qua phương pháp học tập 4T.

Đặc biệt, đối với người dân, Cà Mau phát động phong trào “Gia đình số” với mục tiêu phấn đấu mỗi hộ có ít nhất một thành viên thành thạo 5 nội dung kỹ năng số cơ bản.

Tỉnh khuyến khích người dân học tập trên các nền tảng trực tuyến đại trà, tiếp cận thiết bị thông minh, thanh toán số và công cụ AI cơ bản. Lực lượng nòng cốt từ Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thanh niên và cán bộ cơ sở sẽ triển khai chiến dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn trực tiếp, lồng ghép vào các cuộc họp khu dân cư và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã. Các lĩnh vực ưu tiên thúc đẩy an sinh xã hội, y tế, giáo dục, bảo hiểm, nghĩa vụ tài chính về đất đai, phí và lệ phí trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

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Tỉnh Cà Mau vừa tổ chức buổi tọa đàm, nâng cao kỹ năng số cho công chức, viên chức.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu trên, UBND tỉnh Cà Mau xác định định hướng trọng tâm là đẩy mạnh mô hình “Mỗi công dân - Một danh tính số”. Mô hình này được triển khai gắn liền với công tác phổ cập kỹ năng số toàn dân, thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

Kế hoạch cũng nêu rõ tầm quan trọng thực hiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục, với định hướng trang bị kỹ năng số và kỹ năng an toàn thông tin trên môi trường mạng cho học sinh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng công nghệ số vào công tác giảng dạy, quản lý…

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Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Bình dân học vụ số”

VOV.VN - Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Cà Mau vừa có công văn, gửi UBMTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các Đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy cùng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phong trào “Bình dân học vụ số”.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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