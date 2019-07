Dãy núi Hồng Lĩnh đón mưa lớn sau nhiều ngày cháy rừng triền miên

Sau những ngày nắng nóng gay gắt, cháy rừng xảy ra phức tạp tại tỉnh Hà Tĩnh, đến 11h trưa 2/7 tại núi Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuất đã xuất hiện cơn mưa lớn và những người cuối cùng trực chiến chữa cháy rừng đã rời khu vực này.

Cháy rừng nghiêm trọng ở Hà Tĩnh.

Mặc dù đêm qua tại khu vực núi Hồng Lĩnh có mưa nhưng không đáng kể, các lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương vẫn phải túc trực và phát hiện, xử lý các đám khói dưới tán rừng. Anh Lê Quân, Bí thư Đoàn thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân cho biết, hôm nay là ngày thứ 5 lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia chữa cháy rừng: “Bắt đầu từ 28 đến hôm qua, toàn bộ lực lượng điều động lên tham gia phát đường băng và dập lửa, chúng tôi đã chốt với cơ quan chức năng và dập tắc các đám than còn lại. Đến thời điểm hiện tại lực lượng thanh niên sẽ được rút, trong điều kiện mưa to thì anh em sẽ xuống núi”.



Sau cơn mưa trưa nay, cơ bản các lực lượng chữa cháy rừng đã rút khỏi địa bàn. Tuy nhiên, tại khu vực rừng ở Nghi Xuân bị cháy đã xuất hiện những khối đá lớn trên đỉnh núi, khi có mưa lớn có thể xảy ra sạt lở đất, ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống quanh bìa rừng./.