ĐBSCL siết an toàn đường thủy mùa mưa bão, ngăn ngừa tai nạn sông nước

Bước vào mùa mưa bão, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại ĐBSCL được siết chặt. Các nguy cơ như phương tiện quá hạn đăng kiểm, thiếu thiết bị cứu sinh, đò ngang tự phát hay chở quá số người quy định luôn được các lực lượng chức năng cảnh báo.

Tại nhiều địa phương như Cà Mau, Vĩnh Long, An Giang... các bến đò, bến phà được yêu cầu tăng cường trang bị áo phao, thiết bị cứu sinh; lực lượng Cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách để ứng phó với diễn biến thời tiết, thủy văn phức tạp.

Hơn 4h sáng một ngày trung tuần tháng 7, tại khu vực Bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ), không khí trở nên nhộn nhịp khi các phương tiện bắt đầu đưa rước khách tham quan chợ nổi Cái Răng. Bên cạnh những tàu du lịch được đăng kiểm, trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh và do tài công có chứng chỉ chuyên môn điều khiển, vẫn còn nhiều xuồng máy dân sinh chở tối đa 4 khách hoạt động.

Lực lượng chức năng Vĩnh Long kiểm tra, hướng dẫn hành khách mặc áo phao đúng cách

Khi thấy du khách băn khoăn vì chiếc ghe khá chòng chành, một chủ ghe trấn an: "Ghe này khách xuống ngồi nó vững lắm, mưa thì tấp vô bờ. Buổi sáng êm đềm lắm chứ nó không có giông gió gì hết".

Trung bình mỗi ngày, khu vực Bến Ninh Kiều có khoảng 150 lượt phương tiện được Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV cấp phép rời bến, chưa kể hàng chục xuồng máy, ghe dân sinh hoạt động. Nhiều tuyến vượt sông Hậu đến Cồn Sơn và các điểm du lịch ven sông thường chịu ảnh hưởng của sóng lớn, gió mạnh khi thời tiết diễn biến bất thường. Vì vậy, việc kiểm soát điều kiện an toàn trước khi phương tiện xuất bến là yêu cầu bắt buộc.

Du khách nghiêm túc mặc áo phao khi di chuyển trên sông

Ông Trần Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV (Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) cho biết: "Thuyền viên, người lái phương tiện phải có giấy chứng nhận, khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với tàu thuyền và còn thời hạn hiệu lực theo quy định. Đặc biệt, công tác kiểm soát số lượng hành khách, buộc 100% hành khách phải mặc áo phao trước khi tàu rời cảng, bến. Tại đây, 100% phương tiện rời cảng bến đã được đại diện kiểm tra về trang bị đầy đủ các thiết bị cứu sinh".

Tại Vĩnh Long - địa phương có mạng lưới sông ngòi dày đặc với các tuyến trọng điểm như sông Tiền, sông Hậu, Cổ Chiên, Hàm Luông, Măng Thít và luồng tàu biển vào sông Hậu, nguy cơ xảy ra sự cố do thiên tai và tai nạn giao thông đường thủy luôn ở mức cao.

Hiện toàn tỉnh có 168 bến khách ngang sông và 403 bến thủy nội địa. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp tuyên truyền cho hàng trăm chủ bến, chủ phương tiện và người dân; đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Công tác kiểm tra phương tiện đưa rước khách tham quan chợ nổi Cái Răng

Ông Trương Quốc Phương, Phó Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Chúng tôi kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm như người điều khiển phương tiện, thuyền viên không chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm; không bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, chở quá số người quy định; vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện".

Theo Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, vẫn còn những bất cập trong hoạt động du lịch đường thủy. Không ít du khách còn chủ quan, chấp nhận sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn; trong khi một số chủ phương tiện chỉ trang bị áo phao để đối phó kiểm tra, chưa hướng dẫn sử dụng hoặc không bảo đảm đủ số lượng và chất lượng thiết bị cứu sinh.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Nguyễn Vũ cho rằng, sau nhiều vụ tai nạn đường thủy, cần chuyển từ tư duy xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa rủi ro: "Khi có gió lớn thì nhắc nhở tài công là mình sẽ tấp vào trong bờ đậu lại. Ngay lúc đó, tài công phải xử lý, phải đi theo chiều gió hoặc đi ngược chiều gió chứ không cắt ngang chiều gió. Chúng ta di chuyển đổi hướng, cho gió đi từ mũi về lái thì gió sẽ luồn đi luôn. Còn đi ngang chiều gió, gió thổi dễ bị lật lắm. Tài công đảm bảo không uống rượu bia trước khi xuống lái tàu, có bằng cấp, có học chuyên môn. Hành khách phải mặc áo phao xuyên suốt hành trình khi ngồi trên phương tiện".

Xác định tuyên truyền là giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, lực lượng chức năng các tỉnh, thành vùng ĐBSCL thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật tại các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa và những khu vực có mật độ giao thông đường thủy cao.

Vĩnh Long - địa phương có hệ thống vận tải thủy lớn ở ĐBSCL

Tuy nhiên, bên cạnh sự quyết liệt của các cơ quan quản lý trong tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm, mỗi người dân và du khách cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình; nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Chỉ khi cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp vận tải và người tham gia giao thông cùng thực hiện đúng quy định, phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" mới thực sự lan tỏa, góp phần hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc trong mùa mưa bão.