Để làm thủ tục bảo hộ công dân, gia đình cần những giấy tờ gì?

Ngày 28/10, Sở Ngoại vụ Nghệ An đã có công văn hỏa tốc gửi UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh về việc xử lý thông tin liên quan đến 39 người chết trong container tại Anh.

Một gia đình ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành lập bàn thờ vọng cho con sau nhiều ngày mất liên lạc.

Cụ thể để kịp thời thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân theo đúng quy định trong trường hợp có người Việt là nạn nhân trong vụ việc. Sở Ngoại vụ Nghệ An đề nghị UBND các huyện, thành, thị hướng dẫn gia đình các công dân có liên quan đến vụ việc thực hiện các nội dung như: Gửi đơn đề nghị giúp đỡ (theo mẫu kèm theo), cung cấp các giấy tờ liên quan đến công dân cần hỗ trợ như: Bản chụp giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, ảnh…



Trước đó, để kịp thời tiếp nhận thông tin, và hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp hoặc các thủ tục bảo hộ công dân theo đúng quy định, Sở Ngoại vụ Nghệ An đề nghị các tổ chức, gia đình, cá nhân có thông tin liên quan về vụ việc báo cáo với các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương và liên hệ với Sở Ngoại vụ Nghệ An theo số điện thoại:

Phòng Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài: 02383.560.726.

Ông Nguvễn Hải Dương - Giám đốc Sở Ngoại vụ: 0963.632.609.

Ông Trần Khánh Thục - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ: 0912.292.617

Theo 1 lãnh đạo Sở Ngoại vụ Nghệ An, hiện tại có 6 trường hợp ở huyện Yên Thành, 6 trường hợp ở huyện Diễn Châu, 1 trường hợp ở huyện Hưng Nguyên, 1 trường hợp ở TP Vinh bị mất liên lạc khi đi Anh.

Bên cạnh đó, ngay sau khi nhận được thông tin tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh nắm bắt tình hình về công dân trên địa bàn tỉnh có liên quan đến vụ việc. Mọi thông tin các tổ chức, gia đình, cá nhân có được cần liên hệ ngay với Sở Ngoại vụ Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc và nắm bắt tình hình về công dân trên địa bàn tỉnh có liên quan đến vụ việc nêu trên. Tỉnh Nghệ An sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân người Nghệ An.

Trước đó, rạng sáng 23/10, cơ quan cứu thương hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London của Anh, nhận được cuộc gọi trình báo về một phát hiện ghê rợn bên trong thùng container trên chiếc xe đang đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays. Khi các nhân viên y tế mở cửa thùng xe, họ phát hiện thi thể 38 người lớn và một thiếu niên, được cho là người nhập cư.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân, theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp để thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng trên xe container tại khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex hôm 23/10. Đại sứ quán sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam.