Để những tấm bia ghi danh tiếp tục kể chuyện về những người anh hùng

Tóm tắt

VOV.VN - Tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũ), có 7 tấm bia đá, tạc ghi chiến công oanh liệt của các anh hùng, liệt sĩ chống Pháp hy sinh trên chiến trường miền Nam.

