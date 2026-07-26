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VOV.VN - Tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũ), có 7 tấm bia đá, tạc ghi chiến công oanh liệt của các anh hùng, liệt sĩ chống Pháp hy sinh trên chiến trường miền Nam.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_de-nhung-tam-bia-ghi-danh-tiep-tuc-ke-chuyen-ve-nhung-nguoi-anh-hung.m3u8
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Từ khóa
Để những tấm bia ghi danh tiếp tục kể chuyện về những người anh hùng
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2026-07/tiktok_de-nhung-tam-bia-ghi-danh-tiep-tuc-ke-chuyen-ve-nhung-nguoi-anh-hung.m3u8
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