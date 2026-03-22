Đề xuất bắt buộc học viên phải xem clip tai nạn nghiêm trọng trước thi bằng lái

Chủ Nhật, 08:40, 22/03/2026
VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết, đơn vị đang xây dựng quy định mới nhằm nâng cao ý thức của người học lái xe, trong đó dự kiến bắt buộc học viên phải xem các video clip về những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trước khi tham gia sát hạch.

Theo Cục CSGT, việc này nhằm giúp học viên nhận thức rõ hậu quả của tai nạn giao thông đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác. Đây được xem là một bước quan trọng trong quá trình hình thành đạo đức và trách nhiệm của người lái xe, bên cạnh việc trang bị kiến thức về kỹ thuật điều khiển phương tiện và pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Vụ tai nạn nghiêm trọng tại Phình Hồ (Lào Cai), làm 9 người chết và 9 người bị thương
Vụ tai nạn nghiêm trọng tại Phình Hồ (Lào Cai), làm 9 người chết và 9 người bị thương

Đại diện Cục CSGT cho biết, đơn vị cũng đang tham mưu Bộ Công an sửa đổi, bổ sung các quy định theo hướng siết chặt hơn nội dung sát hạch lái xe. Qua phân tích dữ liệu về công tác sát hạch và đối chiếu với thực tế vi phạm giao thông cũng như nguyên nhân các vụ tai nạn, cơ quan chức năng nhận thấy vẫn còn nhiều điểm chưa đồng bộ.

Cụ thể, đối với các hạng giấy phép lái xe như B, C1, C, D1, D, những lỗi phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông là không chú ý quan sát khi đến nút giao, chuyển hướng; đi sai phần đường, làn đường theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình sát hạch đường trường hiện nay, học viên chỉ phải điều khiển phương tiện di chuyển quãng đường khoảng 2km với các thao tác cơ bản như bật tín hiệu, tăng tốc, giảm tốc.

Điều này cho thấy nội dung sát hạch vẫn chủ yếu tập trung vào kỹ thuật điều khiển xe, trong khi chưa chú trọng đầy đủ đến yếu tố đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Cục CSGT kỳ vọng, với việc bổ sung các quy định mới, đặc biệt là nội dung giáo dục trực quan thông qua các clip tai nạn, người học lái xe sẽ nâng cao ý thức, không còn tâm lý chủ quan, coi thường pháp luật, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

 

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: CSGT sát hạch lái xe clip tai nạn giao thông an toàn giao thông Bộ Công an ý thức người lái xe quy định mới đào tạo lái xe kỹ năng xử lý tình huống giảm tai nạn giao thông
Đề xuất cấp bằng lái xe dưới dạng điện tử, tích hợp trên hệ thống dữ liệu

VOV.VN - Cục CSGT đang vừa tham mưu Bộ Công an ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2025/TT-BCA về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Trong đó, GPLX sẽ được cấp dưới dạng điện tử và tích hợp trên hệ thống dữ liệu, ai có nhu cầu sẽ in bản cứng, nộp lệ phí

Hà Nội làm gì để giải bài toán quá tải sát hạch lái xe?

VOV.VN - Trước và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe tại Hà Nội tăng cao, gây áp lực lớn cho lực lượng chức năng. Với phương châm “Nhanh – Minh bạch – Thuận tiện”, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường nhân lực, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu người dân.

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe

VOV.VN - Theo Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2025/TT-BCA, quy định thí sinh chỉ cần đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

