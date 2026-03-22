Đề xuất bắt buộc học viên phải xem clip tai nạn nghiêm trọng trước thi bằng lái

Theo Cục CSGT, việc này nhằm giúp học viên nhận thức rõ hậu quả của tai nạn giao thông đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác. Đây được xem là một bước quan trọng trong quá trình hình thành đạo đức và trách nhiệm của người lái xe, bên cạnh việc trang bị kiến thức về kỹ thuật điều khiển phương tiện và pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đại diện Cục CSGT cho biết, đơn vị cũng đang tham mưu Bộ Công an sửa đổi, bổ sung các quy định theo hướng siết chặt hơn nội dung sát hạch lái xe. Qua phân tích dữ liệu về công tác sát hạch và đối chiếu với thực tế vi phạm giao thông cũng như nguyên nhân các vụ tai nạn, cơ quan chức năng nhận thấy vẫn còn nhiều điểm chưa đồng bộ.

Cụ thể, đối với các hạng giấy phép lái xe như B, C1, C, D1, D, những lỗi phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông là không chú ý quan sát khi đến nút giao, chuyển hướng; đi sai phần đường, làn đường theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình sát hạch đường trường hiện nay, học viên chỉ phải điều khiển phương tiện di chuyển quãng đường khoảng 2km với các thao tác cơ bản như bật tín hiệu, tăng tốc, giảm tốc.

Điều này cho thấy nội dung sát hạch vẫn chủ yếu tập trung vào kỹ thuật điều khiển xe, trong khi chưa chú trọng đầy đủ đến yếu tố đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Cục CSGT kỳ vọng, với việc bổ sung các quy định mới, đặc biệt là nội dung giáo dục trực quan thông qua các clip tai nạn, người học lái xe sẽ nâng cao ý thức, không còn tâm lý chủ quan, coi thường pháp luật, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.