Đề xuất đầu tư sớm cao tốc Tây Nguyên, hình thành mạng lưới liên kết vùng

Ưu tiên nguồn lực cho các tuyến cao tốc kết nối vùng động lực

Trong tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất điều chỉnh tiến độ đầu tư đối với 7 tuyến, đoạn tuyến cao tốc.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất ưu tiên nguồn lực đầu tư các tuyến cao tốc kết nối Tây Nguyên và nhiều hành lang kinh tế trọng điểm, tạo động lực tăng cường liên kết vùng, phát triển logistics và đáp ứng nhu cầu vận tải trong giai đoạn tới.

Theo cơ quan lập quy hoạch, việc điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng, tăng cường liên kết vùng, hình thành các hành lang kinh tế mới và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư. Trong đó, nhiều dự án được kiến nghị đẩy nhanh tiến độ để sớm phát huy hiệu quả, trong khi một số tuyến được giãn tiến độ nhằm ưu tiên nguồn lực cho các công trình cấp bách hơn.

Đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất điều chỉnh tiến độ đầu tư đoạn Ngọc Hồi - Gia Nghĩa thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây từ sau năm 2030 sang triển khai trong cả giai đoạn trước và sau năm 2030.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa khu vực Tây Nguyên với Đông Nam Bộ và Duyên hải miền Trung, đồng thời tăng cường kết nối với các trục giao thông Đông - Tây đang và sẽ được đầu tư. Qua đó, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển nông nghiệp, du lịch và kinh tế cửa khẩu.

Cùng với đó, tuyến Vũng Áng - Cha Lo cũng được đề xuất đẩy sớm tiến độ từ sau năm 2030 sang đầu tư trong cả giai đoạn trước và sau năm 2030.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông mới được đưa vào khai thác.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đây là tuyến vận tải chiến lược kết nối cửa khẩu quốc tế Cha Lo với cảng biển Vũng Áng và hệ thống logistics khu vực Bắc Trung Bộ. Việc đầu tư sớm tuyến cao tốc sẽ từng bước thay thế Quốc lộ 12A và Quốc lộ 12C - những tuyến đường hiện còn hạn chế về quy mô, điều kiện khai thác và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Đối với khu vực Tây Bắc, tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu được đề xuất ưu tiên đầu tư trước năm 2030.

Theo tờ trình, dự án đã được đưa vào danh mục ưu tiên trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, việc điều chỉnh tiến độ đầu tư sẽ góp phần kết nối tỉnh Lai Châu với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mở rộng không gian phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng về nông nghiệp, khoáng sản, du lịch và kinh tế cửa khẩu.

Ngoài ra, cơ quan lập quy hoạch cũng đề xuất đẩy nhanh tiến độ hai tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (đoạn Phú Yên - Buôn Hồ) và Nha Trang - Liên Khương.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hai tuyến cao tốc này có vai trò quan trọng trong việc hình thành các hành lang kinh tế Đông - Tây mới, kết nối trực tiếp Tây Nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, tạo điều kiện phát triển logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời nâng cao khả năng kết nối với hệ thống cảng biển và cảng hàng không trong khu vực.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất tăng tốc hình thành trục cao tốc ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.

"Các tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ giúp khai thác sớm hiệu quả liên kết vùng và đáp ứng nhu cầu vận tải đang gia tăng nhanh trên các hành lang này", Cục Đường bộ Việt Nam nêu trong tờ trình.

Đề xuất sớm hình thành trục cao tốc ven biển Đồng bằng sông Cửu Long

Đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất điều chỉnh tiến độ đầu tư tuyến TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Cà Mau từ sau năm 2030 sang triển khai trong cả giai đoạn trước và sau năm 2030.

Theo cơ quan lập quy hoạch, nhu cầu vận tải trên hành lang TP.HCM - Cà Mau được dự báo sẽ tăng từ 10-25% trong thời gian tới. Vì vậy, việc sớm đầu tư tuyến cao tốc ven biển là cần thiết nhằm chia sẻ lưu lượng với Quốc lộ 1.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ tăng cường kết nối giữa TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo động lực phát triển chuỗi đô thị, công nghiệp và logistics ven biển, kết nối với cảng Trần Đề, cảng Hòn Khoai cùng hệ thống cao tốc đang được đầu tư trong khu vực.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, ngoài ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tuyến đường còn góp phần nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường quốc phòng, an ninh tại khu vực cực Nam của đất nước.

Trong khi đó, tuyến cao tốc Vành đai 5 - Hạ Long thuộc tuyến Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long được đề xuất điều chỉnh từ đầu tư trước năm 2030 sang sau năm 2030 nhằm ưu tiên nguồn lực cho các dự án cấp thiết hơn.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc kết nối Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long sẽ góp phần hình thành các hành lang vận tải chiến lược, tăng cường liên kết vùng, phát huy hiệu quả hệ thống cao tốc quốc gia, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo.