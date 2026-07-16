Bộ Y tế cho biết đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư mới hướng dẫn các địa phương ban hành chính sách khuyến khích, khen thưởng và hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Trong Điều 3 của dự thảo, Cục Dân số đề xuất một số nội dung khuyến khích gia tăng tỷ lệ sinh để đạt và duy trì mức sinh thay thế. Cụ thể, xã đạt tỷ lệ phụ nữ sinh 2 (hai) con từ 60% trở lên được đề xuất UBND cấp tỉnh khen thưởng kèm theo khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Căn cứ vào thực tiễn, địa phương lựa chọn, quyết định khen thưởng kèm theo khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho xã một lần hoặc theo các mức khác nhau đối với xã đạt 3 năm, 5 năm liên tục.

Đề xuất hỗ trợ tài chính hằng tháng cho trẻ đến 3 tuổi

Với cá nhân, căn cứ vào thực tiễn, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho cá nhân, cặp vợ chồng sinh con, nuôi con như: Khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh con, sinh đủ hai con ngoài đối tượng được quy định trong Luật Dân số; hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai; hỗ trợ tài chính hằng tháng cho trẻ đến đủ 12 tháng tuổi, 24 tháng tuổi, 36 tháng tuổi; hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non và các nội dung, hình thức phù hợp khác.

Nhiều tỉnh có chính sách hỗ trợ người dân

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Thông tư 1/2021 cho thấy nhiều tỉnh, thành đã chủ động ban hành chính sách hỗ trợ người dân, đặc biệt tại các địa phương có mức sinh thấp.

Tây Ninh: Thực hiện khen thưởng cho 99 xã, phường, thị trấn đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng sinh đủ 02 con với tổng kinh phí là 19,8 tỷ đồng. Đặc biệt, đã thực hiện chính sách khuyến khích, khen thưởng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Đồng Nai: Đã thực hiện hỗ trợ cho 6.015 phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi với tổng số tiền 6,015 tỷ đồng. Các xã như Đại Phước, Phước Sơn, Tam Phước, Tân An đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trong năm 2025.

Đà Nẵng: Thực hiện hỗ trợ các biện pháp tránh thai đối với các nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn (hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội) với triệt sản là 1 triệu đồng/ người tự nguyện, 50.000 đồng/ người tự nguyện đặt dụng cụ tử cung. Giai đoạn 2021-2025 tổng kinh phí hỗ trợ là 2,266 tỷ đồng.

Hải Phòng: Thực hiện khen thưởng cho 2 xã, phường, thị trấn đạt và vượt tỷ lệ từ 70% trở lên cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con; thực hiện khen thưởng cho 1 đặc khu đạt và vượt tỷ lệ từ 60% trở lên cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con (tổng kinh phí chi 70.000.000 đồng). Hỗ trợ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai; hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; các đối tượng bảo trợ xã hội; người sống tại huyện, đảo, xã đảo và tự nguyện sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại (tổng kinh phí chi 1,123 tỷ đồng).

Quảng Ninh: Thực hiện hỗ trợ cho 805 trường hợp tự nguyện thực hiện đình sản với tổng số tiền 1,61 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025.