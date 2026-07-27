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Đề xuất lập làn vượt riêng trên cao tốc, xe vượt xong phải trở về làn bên phải

Thứ Hai, 16:36, 27/07/2026
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VOV.VN - Ngày 27/7, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết đã thống nhất với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) về các giải pháp quy hoạch hạ tầng giao thông, thiết kế công trình và tổ chức giao thông nhằm nâng cao an toàn, hiệu quả khai thác trên các tuyến đường bộ.

Theo Cục CSGT, qua thực tế tuần tra, kiểm soát và theo dõi tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc có từ hai làn xe trở lên, lực lượng chức năng ghi nhận vẫn còn một bộ phận tài xế, đặc biệt là xe tải và xe khách, điều khiển phương tiện với tốc độ thấp, thậm chí dưới tốc độ tối thiểu, nhưng vẫn di chuyển kéo dài ở làn sát dải phân cách giữa.

De xuat lap lan vuot rieng tren cao toc, xe vuot xong phai tro ve lan ben phai hinh anh 1
Ảnh Cục CSGT

Hành vi này gây cản trở phương tiện phía sau, làm phát sinh ùn ứ cục bộ, ảnh hưởng đến năng lực thông hành của tuyến và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặc dù Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định phương tiện có tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều lưu thông, song theo Cục CSGT, để xử lý triệt để tình trạng cố tình bám làn trái cần có phương án tổ chức giao thông phù hợp và quy định cụ thể hơn.

Trên cơ sở đề xuất của Cục CSGT, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc đủ điều kiện, trong đó cấm xe tải và xe khách lưu thông ở làn sát dải phân cách giữa nhằm tăng khả năng lưu thông cho các phương tiện.

Hai đơn vị cũng đang nghiên cứu phương án tổ chức làn đường sát dải phân cách giữa thành "làn đường dành cho vượt xe" trên các tuyến cao tốc.

Theo đề xuất, làn đường này chỉ phục vụ việc vượt. Khi gặp phương tiện phía trước di chuyển chậm hơn nhưng vẫn bảo đảm tốc độ tối thiểu, phương tiện phía sau được phép chuyển sang làn vượt để vượt xe. Sau khi vượt an toàn, người điều khiển bắt buộc phải chuyển trở lại làn bên phải và thực hiện đúng quy định về chuyển làn.

Cục CSGT nhấn mạnh, các phương tiện không được phép lưu thông liên tục trên làn vượt, tránh tình trạng chiếm dụng làn đường này và gây cản trở các phương tiện khác.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, cần chấp hành nghiêm quy định về phân làn, tốc độ và hệ thống báo hiệu đường bộ; không duy trì phương tiện ở làn bên trái khi không thực hiện việc vượt xe.

Bên cạnh đó, sau khi vượt xong, tài xế cần nhanh chóng trở về làn đường phù hợp, giữ khoảng cách an toàn, bật tín hiệu khi chuyển làn và tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, chất kích thích hoặc điện thoại trong quá trình điều khiển phương tiện.

Văn Ngân/VOV.VN
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