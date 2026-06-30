Đề xuất phạt tới 20 triệu đồng nếu dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non

Tóm tắt

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó đề xuất phạt từ 10-20 triệu đồng đối với cơ sở mầm non tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1 hoặc dạy kiến thức vượt quá yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non.

