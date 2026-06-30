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Tóm tắt
VOV.VN - Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó đề xuất phạt từ 10-20 triệu đồng đối với cơ sở mầm non tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1 hoặc dạy kiến thức vượt quá yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_de_xuat_phat_toi_20_trieu_dong_neu_day_truoc_chuong_trinh_lop_1_cho_tre_mam_non.m3u8
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Từ khóa
Đề xuất phạt tới 20 triệu đồng nếu dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non
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2026-06/tiktok_de_xuat_phat_toi_20_trieu_dong_neu_day_truoc_chuong_trinh_lop_1_cho_tre_mam_non.m3u8
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