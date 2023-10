Đến thăm xóm nghèo và khó khăn nhất huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Năm 2021, vợ chồng chị Thào Thị Mỵ - một trong những hộ khó khăn nhất xóm Khau Ho lúc đó, đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách để đầu tư xây dựng chuồng trại và mua giống lợn đen về nuôi. Thay vì chăn thả rông như cha ông bao đời nay vẫn làm, chị được cán bộ khuyến nông đến tận nhà hướng dẫn cách làm chuồng, chế biến thức ăn, cách vệ sinh phòng bệnh... Nhờ chịu khó học hỏi, chị Mỵ đã từng bước làm chủ kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản. Qua 2 năm, chị đã mạnh dạn mở rộng chuồng trại trên diện tích vườn đồi của gia đình, trung bình mỗi năm xuất chuồng hai lứa lợn, trừ chi phí cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm. Gia đình chị Mỵ dần trở thành hộ khá giả ở xóm Khau Ho và giúp tạo bước đột phá, thay đổi tập quán chăn nuôi của người Mông nơi đây.

Mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản giúp gia đình chị Thào Thị Mỵ thoát nghèo

Còn với gia đình anh Thào A Tú, ngay khi huyện có chủ trương khuyến khích phát triển chăn nuôi trâu, bò vỗ béo gia đình anh đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư chuồng trại, trồng cỏ, chuối. Anh cũng lên tận huyện nhờ cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, giới thiệu mô hình để anh tham quan, học tập rồi về làm theo.... và gần 6 năm nay, đàn gia súc lúc nào cũng có gần chục con trong chuồng, tạo nguồn thu nhập ổn định. Hiện gia đình anh cũng đã thoát khỏi diện hộ nghèo, vươn lên thành hộ có thu nhập khá của xã Sơn Lập.

Anh Tú bộc bạch: “Tôi rất biết ơn cấp ủy, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm hướng dẫn kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc, gia cầm cho người dân xóm chúng tôi. Qua đó tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi phát triển kinh tế. Ngoài ra, gia đình tôi còn mở quán tạp hóa phục vụ bà con dân bản. Tôi thường xuyên giúp bà con dân bản qua những kinh nghiệm đã học được để cùng nhau phát triển, không ai lạc hậu, khó khăn nữa”.

Gần chục năm trước, Khau Ho là xóm nghèo và khó khăn nhất của xã Sơn Lập và cả huyện Bảo Lạc. Kinh tế khó khăn, đời sống văn hóa ngèo nàn nên không ít người bị kẻ xấu lôi kéo, tham gia các tổ chức bất hợp pháp khiến tình hình an ninh trở nên phức tạp. An ninh trật tự không đảm bảo, người dân Khau Ho cũng không an tâm làm ăn, sản xuất khiến cái nghèo tưởng chừng sẽ mãi đeo bám... Vậy nhưng hiện tại, Khau Ho đang là xóm đi đầu của xã trong phát triển kinh tế từ chăn nuôi gia trại với gần 300 con trâu bò, toàn bộ đều chăn nuôi theo mô hình vỗ béo.

100% số hộ trong xóm Khau Ho đều áp dụng mô hình chăn nuôi trâu bò vỗ béo

Ngoài ra, với các dự án như chương trình 135, chương trình 30a, Chương trình Xây dựng Nông thôn mới, Bản Khau ho đã được đầu tư mở rộng đường xá, các loại ngô, lúa năng suất cao cũng được cán bộ đưa đến tận bản và hướng dẫn bà con áp dụng.

Anh Thào Văn Thành - Trưởng xóm Khau Ho nói: “Đời sống của người dân chúng tôi được cải thiện rõ rệt. Việc đó thể hiện mỗi gia đình đều nuôi bò vỗ béo, một số hộ chăn nuôi lợn đen... Hiện nay nhà nào cũng có phương tiện xe máy để đi lại”.

Nhận định tình hình an ninh luôn tác động mật thiết đến sự phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến xã, đặc biệt là lực lượng Công an chính quy về xã đã thường xuyên tổ chức cuộc gặp mặt, đối thoại trực tiếp với bà con, lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân. Phát huy đội ngũ người có uy tín để vận động nhân dân từ bỏ hoạt động của các tổ chức bất hợp pháp; không nghe, không tin theo các luận điệu xấu, trở lại với phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Mông.

Lực lượng Công an tuyên truyền về an ninh trật tự ở các buổi họp xóm

Phát tờ rơi, hướng dẫn pháp luật đến tận tay người dân

Thiếu tá Đàm Đình Thụ - Trưởng Công an xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho hay: “Lực lượng Công an xã đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là tình hình tôn giáo. Tại địa bàn xóm Khau Ho có 11 hộ bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Qua tuyên truyền, vận động, các hộ dân đã ký cam kết với chính quyền địa phương không nghe, không tin theo tổ chức bất hợp pháp. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục cùng chính quyền xã tăng cường tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và không bị kẻ xấu lôi kéo”.

Xã Sơn Lập đã xây dựng, triển khai mô hình “tổ liên gia tự quản, dòng họ tự quản” tại xóm Khau Ho. Với mô hình này, các thành viên trong tổ liên gia, dòng họ tự quản là những người xung phong đi đầu, vận động gia đình, anh em họ hàng, từ đó, đồng bào Mông trong xóm tuyên truyền cho nhau để tham gia mô hình. Khau Ho cũng là một trong những xóm đầu tiên ở đây xây dựng hoàn thiện quy ước, hương ước thôn bản. Nhờ đó, các hủ tục lạc hậu trong đám cưới, đám tang được xóa bỏ, bản sắc văn hóa dân tộc Mông được phát huy.

Năm ngoái, Câu lạc bộ “Hát dân ca” xóm Khau Ho được ra mắt với sự tham gia của nhiều thanh niên, người già trong xóm. Đây là sân chơi bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, đồng thời lưu giữ, truyền lại những nét đẹp văn hóa của người Mông cho thế hệ sau.

Chị Hoàng Thị Khiào - Chủ nhiệm CLB dân ca xóm Khau Ho chia sẻ: “Câu lạc thường xuyên duy trì hoạt động, đặc biệt là hát múa trong các dịp lễ, tết, cũng như trong các buổi giao lưu văn nghệ tại xóm, xã do chính quyền địa phương tổ chức. Hiện nay câu lạc bộ có 14 người duy trì tập luyện, sẵn sàng phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ của xóm hay của xã khi có yêu cầu trưng tập”.

Xóm Khau Ho với chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống

Ông Lầu A Mú - Bí Thư Đảng ủy xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho biết: “Một số hộ ở Sơn Lập trước đây bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình sau khi ký cam kết với cấp ủy, chính quyền địa phương đã chấp hành tốt và tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong thời gian tới, có các chương trình, dự án hỗ trợ, chúng tôi ưu tiên hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình để họ yên tâm, ổn định đời sống”.

Nhờ có sự đoàn kết của người dân và sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an xã, đồng bào Mông ở Khau Ho đã từng bước vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống mới. Và người Khau Ho tự hào khi tất cả trẻ em của xóm trong độ tuổi đi học đều được đến trường để biết đọc, biết viết và sau này chắc chắn sẽ xây dựng bản Mông tốt đẹp hơn...