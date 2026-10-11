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Đi làm rẫy, người dân Hà Tĩnh phát hiện và giao nộp gà lôi trắng quý hiếm

Chủ Nhật, 20:54, 11/10/2026
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VOV.VN - Trong lúc đi làm rẫy, ông Thái Văn Diệu (trú xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) phát hiện một cá thể gà lôi trắng đầu đỏ và chủ động trình báo lực lượng chức năng để bàn giao, bảo vệ theo quy định.

Sáng 11/10, trong quá trình đi làm rẫy trở về, ông Thái Văn Diệu (SN 1972, trú thôn Hương Đại, xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) phát hiện một cá thể gà lôi trắng đầu đỏ.

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Ông Nguyễn Thái Diệu bàn giao cá thể gà lôi trắng cho lực lượng chức năng. (Ảnh: Công an Vũ Quang).

Nhận thức được đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ nhờ công tác tuyên truyền trước đó, anh Diệu đã chủ động thông báo cho lực lượng chức năng để được hướng dẫn xử lý.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vũ Quang phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vũ Quang kiểm tra, xác minh, lập biên bản tiếp nhận cá thể động vật và bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang chăm sóc, cứu hộ, hướng tới thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Công an xã Vũ Quang biểu dương tinh thần tự giác chấp hành pháp luật của anh Diệu, đồng thời khuyến khích người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã, quý hiếm khi phát hiện; không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép và thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã cũng như nguồn lợi thủy sản.

Theo Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực từ 1/7, gà lôi trắng thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm, phải được bảo tồn tại chỗ hoặc chuyển đến cơ sở được cấp phép để nuôi phục vụ nghiên cứu, bảo tồn, du lịch sinh thái. Các hoạt động khai thác, nuôi, kinh doanh phải có nguồn gốc hợp pháp, không gây hại đến quần thể tự nhiên. Việc nuôi sinh sản thương mại chỉ áp dụng với thế hệ F2 đã được CITES Việt Nam xác nhận.

Bá Thăng/VOV.VN
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