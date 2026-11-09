English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp ở Đắk Lắk

Thứ Hai, 16:10, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại tỉnh Đắk Lắk, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Đến đầu tháng 11, toàn tỉnh có hơn 11.690 con lợn mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy. Đáng chú ý, hiện vẫn còn 20 xã, phường có dịch chưa qua 21 ngày, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục lây lan.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong tháng 10 và đầu tháng 11/2026, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh tại 27 hộ, thuộc 7 xã gồm Ea Súp, Ea Bung, Krông Ana, Ea Khăl, Ea Kiết, Cuôr Đăng và Ea Kao. Số lợn chết, buộc tiêu hủy trong tháng là hơn 350 con, với tổng trọng lượng gần 20 tấn.

dich ta lon chau phi dien bien phuc tap o Dak lak hinh anh 1
Đắk Lắk hiện còn 20 xã, phường có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày. ( ảnh xã Cuôr Đăng)

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 6/11, dịch đã xảy ra tại 279 hộ, thuộc 131 thôn, buôn của 46 xã, phường. Tổng số lợn chết và buộc tiêu hủy lên tới hơn 11.600 con, với trọng lượng gần 650 tấn. Hiện còn 20 xã, phường có dịch chưa qua 21 ngày, cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu, nhất là tại các địa bàn chăn nuôi nhỏ lẻ.

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý ổ dịch; kiểm soát hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ lợn và các sản phẩm từ lợn.

dich ta lon chau phi dien bien phuc tap o Dak lak hinh anh 2
Đắk Lắk vận động người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học.

Ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk, cho biết, thời gian tới, ngành thú y sẽ tiếp tục phân công cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn, hướng dẫn các địa phương xử lý ổ dịch, đồng thời vận động người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, không tái đàn khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

“Đối với các ổ dịch, chi cục cũng hướng dẫn, đôn đốc tổ chức tiêu hủy đúng theo quy định, đồng thời là triển khai vệ sinh tiêu độc, hạn chế nguy cơ phát tán dịch bệnh. Bên cạnh đó, tăng cường việc kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là giấu dịch, vận chuyển mua bán nghi mắc bệnh. Chi cục cũng phân công cán bộ chuyên môn hướng dẫn cho các địa phương, trong đó có xã, phường và tuyên truyền người dân chăn nuôi thực hiện an toàn sinh học và phòng chống dịch bệnh tại các đàn vật nuôi”, ông Mai Xuân Lý cho biết.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk nguy cơ tái phát và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn cao
Đắk Lắk nguy cơ tái phát và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn cao

VOV.VN - Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi thời gian qua đã được ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk triển khai quyết liệt, đồng bộ, góp phần khống chế kịp thời nhiều ổ dịch. Tuy nhiên, nguy cơ tái phát và lây lan dịch bệnh vẫn ở mức cao.

Đắk Lắk nguy cơ tái phát và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn cao

Đắk Lắk nguy cơ tái phát và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn cao

VOV.VN - Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi thời gian qua đã được ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk triển khai quyết liệt, đồng bộ, góp phần khống chế kịp thời nhiều ổ dịch. Tuy nhiên, nguy cơ tái phát và lây lan dịch bệnh vẫn ở mức cao.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục