Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp ở Đắk Lắk

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong tháng 10 và đầu tháng 11/2026, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh tại 27 hộ, thuộc 7 xã gồm Ea Súp, Ea Bung, Krông Ana, Ea Khăl, Ea Kiết, Cuôr Đăng và Ea Kao. Số lợn chết, buộc tiêu hủy trong tháng là hơn 350 con, với tổng trọng lượng gần 20 tấn.

Đắk Lắk hiện còn 20 xã, phường có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày. ( ảnh xã Cuôr Đăng)

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 6/11, dịch đã xảy ra tại 279 hộ, thuộc 131 thôn, buôn của 46 xã, phường. Tổng số lợn chết và buộc tiêu hủy lên tới hơn 11.600 con, với trọng lượng gần 650 tấn. Hiện còn 20 xã, phường có dịch chưa qua 21 ngày, cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu, nhất là tại các địa bàn chăn nuôi nhỏ lẻ.

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý ổ dịch; kiểm soát hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ lợn và các sản phẩm từ lợn.

Đắk Lắk vận động người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học.

Ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk, cho biết, thời gian tới, ngành thú y sẽ tiếp tục phân công cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn, hướng dẫn các địa phương xử lý ổ dịch, đồng thời vận động người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, không tái đàn khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

“Đối với các ổ dịch, chi cục cũng hướng dẫn, đôn đốc tổ chức tiêu hủy đúng theo quy định, đồng thời là triển khai vệ sinh tiêu độc, hạn chế nguy cơ phát tán dịch bệnh. Bên cạnh đó, tăng cường việc kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là giấu dịch, vận chuyển mua bán nghi mắc bệnh. Chi cục cũng phân công cán bộ chuyên môn hướng dẫn cho các địa phương, trong đó có xã, phường và tuyên truyền người dân chăn nuôi thực hiện an toàn sinh học và phòng chống dịch bệnh tại các đàn vật nuôi”, ông Mai Xuân Lý cho biết.