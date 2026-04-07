Điểm khảo sát lớp 12 thấp: Các trường ở Hà Nội siết ôn theo nhóm

Điều chỉnh kế hoạch ôn tập, siết theo từng tuần

Kỳ khảo sát lớp 12 tháng 3/2026 có 119.340 học sinh tham gia, đạt tỷ lệ 99,6%, được tổ chức nhằm đánh giá chất lượng dạy học, đồng thời giúp học sinh làm quen với dạng thức đề thi tốt nghiệp THPT.

Kết quả cho thấy điểm trung bình toàn thành phố chỉ đạt 5,31 - ở mức trung bình và chưa thực sự vững. Sự chênh lệch giữa các khối khá rõ rệt khi khối THPT công lập đạt 5,77, trong khi khối giáo dục thường xuyên chỉ đạt 3,52, cho thấy khoảng cách đáng kể về chất lượng học tập.

Ở từng môn học, Toán tiếp tục là “điểm nghẽn” khi phổ điểm chủ yếu tập trung trong khoảng 3–5, phản ánh thực trạng nhiều học sinh còn hổng kiến thức cơ bản. Ngữ văn có kết quả ổn định hơn, song vẫn còn một bộ phận học sinh chưa đạt yêu cầu tối thiểu.

Đáng chú ý, dữ liệu khảo sát không chỉ cho thấy sự khác biệt giữa các trường mà còn phản ánh rõ sự phân hóa ngay trong từng trường. Mỗi đơn vị có những môn yếu riêng, khiến việc tổ chức ôn tập đồng loạt, cùng một nội dung cho tất cả học sinh không còn phù hợp.

Từ kết quả này, ông Hà Xuân Nhâm – Trưởng phòng Giáo dục trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) cho biết Sở đã yêu cầu các nhà trường khẩn trương rà soát toàn diện, phân loại học sinh thành ba nhóm: nhóm có nguy cơ trượt tốt nghiệp, nhóm trung bình và nhóm khá, giỏi.

“Trên cơ sở đó, các trường phải xây dựng kế hoạch ôn tập riêng cho từng nhóm, không tổ chức dạy học đồng loạt. Đồng thời, cần tập trung xử lý dứt điểm các môn nền tảng như Toán, Ngữ văn; tổ chức phụ đạo bắt buộc với học sinh dưới trung bình và theo dõi, đánh giá kết quả theo từng tuần”, ông Nhâm nhấn mạnh.

Đáng chú ý, với các đơn vị có kết quả khảo sát thấp, Sở yêu cầu xây dựng kế hoạch ôn tập riêng, báo cáo tiến độ hằng tuần và được theo dõi theo cụm trường.

Ngay sau kết quả khảo sát và chỉ đạo của Sở, nhiều nhà trường đã bắt đầu điều chỉnh cách dạy và ôn tập. Tại Trường THPT Hoài Đức A, cô Nguyễn Thị Mai Liên, Phó Hiệu trưởng, cho biết dù kết quả chung của trường thuộc nhóm tốp đầu trong cụm, nhà trường vẫn không chủ quan. Thực tế vẫn có những học sinh đạt điểm rất thấp; thậm chí môn Toán có em chỉ đạt 1,45 điểm. “Chỉ cần có những trường hợp như vậy, giáo viên phải tăng cường kèm cặp sát sao ngay từ trên lớp, cả trong giờ chính khóa lẫn ôn tập. Dù không nhiều, nhưng những học sinh ở nhóm dưới 5 điểm vẫn phải được đặc biệt quan tâm để đưa từ ngưỡng nguy cơ lên mức an toàn”, cô Liên nói.

Thực tế này cho thấy, ngay trong từng trường đã xuất hiện sự phân hóa rõ rệt, buộc việc dạy học phải thay đổi theo hướng sát từng nhóm học sinh, thay vì dạy đồng loạt như trước.

Không chỉ ở khối THPT, các đơn vị giáo dục thường xuyên cũng đang điều chỉnh kế hoạch ôn tập khi mặt bằng điểm còn thấp, tăng thời lượng học, tập trung củng cố kiến thức cơ bản và phân loại học sinh để hỗ trợ sát hơn. Đại diện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Hoài Đức cho biết đơn vị đã tổ chức khảo sát với gần 800 học sinh lớp 12.

Kết quả bước đầu cho thấy học sinh đạt ở mức nhất định, song vẫn cần nỗ lực nhiều hơn, đặc biệt ở môn Toán – môn có tỷ lệ học sinh dưới trung bình còn cao. Từ thực tế này, trung tâm đã điều chỉnh kế hoạch ôn tập theo hướng tăng thời lượng học, tập trung củng cố kiến thức cơ bản trước khi nâng cao.

Cùng với đó, việc luyện đề được đẩy mạnh nhằm giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề thi và rèn kỹ năng làm bài. Trung tâm cũng tiến hành phân loại học sinh theo từng nhóm để xây dựng giải pháp hỗ trợ phù hợp, trong đó đặc biệt chú trọng nhóm có nguy cơ chưa đạt yêu cầu tốt nghiệp.

Phân theo nhóm, bám sát nhóm học sinh có nguy cơ

Từ yêu cầu chung và kết quả khảo sát, nhiều trường THPT tại Hà Nội đã điều chỉnh mạnh cách tổ chức ôn thi theo hướng phân hóa rõ rệt.

Ở góc độ giáo viên, cô Thu Hà (phường Thanh Trì) cho rằng kết quả khảo sát lần này phản ánh khá đúng thực trạng học sinh hiện nay, đặc biệt ở môn Toán – nơi nhiều em bị hổng kiến thức từ lớp dưới. “Nếu dạy chung một nội dung thì học sinh yếu sẽ không theo kịp, còn học sinh khá, giỏi lại không được nâng cao. Vì vậy, việc phân nhóm học sinh để ôn tập là rất cần thiết. Việc theo dõi tiến độ theo tuần cũng giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học", cô Hà cho biết.

Còn em Minh Anh (phường Thanh Trì) cho biết kỳ khảo sát giúp em nhận ra rõ những phần kiến thức còn yếu. “Trước đây em học khá dàn trải, nhưng sau khi có kết quả, em biết mình cần tập trung hơn, đặc biệt là môn Toán”, em nói.

Tại Trường THPT Hoài Đức A, kế hoạch ôn tập được triển khai theo từng giai đoạn. Theo cô Mai Liên, trước mắt, nhà trường tập trung ôn hai môn Toán và Ngữ văn để phân loại học sinh; sau đó, trong giai đoạn nước rút, việc ôn tập sẽ mở rộng sang tất cả các môn, bao gồm cả bắt buộc và tự chọn, tiếp tục tổ chức theo từng nhóm đối tượng.

Cô Nguyễn Thị Mai Liên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoài Đức A (Hoài Đức, Hà Nội)

Với nhóm học sinh khá, giỏi, mục tiêu là tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kết quả, hướng tới khoảng 70% học sinh đỗ vào các trường đại học tốp đầu. Trong khi đó, nhóm học sinh “nguy cơ” tuy không nhiều nhưng được xác định là trọng tâm cần hỗ trợ. Một điểm đáng chú ý là toàn bộ hoạt động ôn tập được tổ chức hoàn toàn miễn phí, trên tinh thần tự nguyện của giáo viên.

Đối với nhóm học sinh yếu, mục tiêu được xác định rõ là đạt ngưỡng trung bình. Nhà trường phân loại chi tiết, giao giáo viên có kinh nghiệm phụ trách, tập trung vào kiến thức nền tảng và kỹ năng làm bài. “Trước hết học sinh phải nắm chắc kiến thức cơ bản, sau đó là cách làm bài để đạt được điểm trung bình”, cô Liên nói.

Bên cạnh đó, kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn khoảng 2 tuần, khiến tổng thời gian ôn tập bị rút ngắn đáng kể, trong khi giai đoạn ôn tập tập trung chỉ kéo dài khoảng 2–3 tuần cuối. “Thời gian ít hơn, trong khi khối lượng kiến thức vẫn lớn, nên giáo viên phải lồng ghép tối đa nội dung ôn tập ngay trong quá trình dạy học”, cô Liên cho biết.

Còn thầy Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (phường Bồ Đề), cho biết nhà trường tổ chức ôn thi theo nhiều hình thức: ôn theo lớp với các môn bắt buộc; ôn theo tổ hợp xét tuyển đại học cho học sinh khá, giỏi và các lớp riêng dành cho học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp. Theo thầy Kiên, cấu trúc đề thi những năm gần đây không có nhiều thay đổi lớn, do đó học sinh có thể sử dụng đề thi các năm trước làm tài liệu ôn tập.

“Trong giai đoạn nước rút, điều quan trọng nhất vẫn là củng cố kiến thức nền tảng, tập trung vào các nội dung trọng tâm để làm bài hiệu quả”, thầy Kiên nói.

Có thể thấy, điểm chung trong điều chỉnh của các nhà trường sau kỳ khảo sát là chuyển mạnh từ cách dạy “đồng loạt” sang “cá thể hóa”, bám sát năng lực từng nhóm học sinh. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh đề thi ngày càng tăng tính phân hóa, đòi hỏi học sinh không chỉ nắm kiến thức mà còn phải biết vận dụng linh hoạt, qua đó nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.