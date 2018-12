Điểm lại những vụ cháy kinh hoàng nhất năm 2018

1. Cháy chung cư Carina làm 41 người thương vong ở TP Hồ Chí Minh Vụ cháy bùng phát khoảng 1h30 sáng 23/3 tại tầng hầm chung cư Carina, đường Võ Văn Kiệt (quận 8, TP HCM) khiến 13 người tử vong, 28 người bị thương; rất nhiều người khác phải nhập viện. Về tài sản: Làm cháy 13 xe ô tô trong đó có 5 xe bị thiêu rụi hoàn toàn và cháy 150 chiếc xe máy. Nguyên nhân vụ cháy bùng phát từ 1 chiếc xe máy (chập điện bên trong) dưới tầng hầm sau đó lan rộng ra. 2. Cháy nhà hàng ở Đồng Nai, 7 người tử vong Vào khoảng 15h ngày 21/12, tại nhà hàng RUBY trên đường Nguyễn Trãi (phường Xuân Hoà, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong. Nguyên nhân là nhà hàng này thuê nhóm thợ sửa chữa lắp trần nhà, trong quá trình sửa chữa công nhân hàn xì dẫn tới lửa bùng lên. Cháy xe bồn chở xăng làm 6 người chết ở Bình Phước Vào 4h30 sáng 22/11, xảy ra vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy rất lớn trên quốc lộ 13, đoạn thuộc xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, Bình Phước). Hậu quả, vụ cháy đã thiêu rụi 19 căn nhà và khiến 6 người bị tử vong, riêng tài xế xe bồn bị bỏng nặng, người lái xe ba gác va chạm bị thương nhẹ. Cháy biệt thự cổ ở Đà Lạt làm 5 người tử vong Tối ngày 12/3, xảy ra vụ nổ ở khu biệt thự cổ trên đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), sau đó ngọn lửa bốc cháy lan sang nhà kế bên. Vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người tử vong. Nguyên nhân do phóng hỏa. Cháy tiệm bán hoa khiến 3 người thương vong ở Đắk Lắk Vụ cháy xảy ra khoảng 3h sáng 22/10, tại cửa hàng hoa Hồng Nghĩa trên đường Nguyễn Thái Bình (xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng. Nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến phóng hỏa. Cháy dãy trọ ông “Hiệp khùng” làm 2 người chết tại Hà Nội Vào khoảng 17h ngày 17/9, tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) tức dãy nhà trọ giá rẻ của ông “Hiệp khùng” đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Hậu quả vụ cháy xảy ra trên diện tích rộng khoảng 900m2, làm chết 2 người, làm cháy 20 nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 31 hộ, 99 nhân khẩu. Thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính khoảng 2,8 tỷ đồng. Qua điều tra, nguyên nhân cháy nhiều khả năng do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện từ tầng 1 lên tầng 2 nhà ông Nguyễn Thế Hiệp hay còn gọi là ông Hiệp "khùng" (SN 1947, trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh. Cháy chợ Chà Là ở Cà Mau làm 2 vợ chồng chết thảm Vào khoảng 2h15' ngày 6/2, tại chợ Chà Là (ấp Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) xảy ra một vụ cháy lớn bắt nguồn từ ki ốt bán quần áo trong trung tâm chợ rồi nhanh chóng lan rộng khiến 2 vợ chồng tiểu thương tử vong. Nguyên nhân là do chập điện.

