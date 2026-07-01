Điểm môn GDKT&PL năm 2026 "lao dốc" lịch sử, cả nước vỏn vẹn 2 điểm 10

Phổ điểm môn GDKT&PL kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chứng kiến biến động tiêu cực chưa từng có. Mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất tụt từ 8.25 xuống 5.75 điểm. Kéo theo đó, tỷ lệ bài thi dưới trung bình (<5) tăng vọt từ 2.567% lên mức đáng báo động 47.882% (gần một nửa số thí sinh toàn quốc). Ngược lại, tỷ lệ điểm khá giỏi từ vị thế áp đảo 78.171% đã "chạm đáy" còn 7.957%.

Đột biến lớn nhất thuộc về phân khúc mũi nhọn khi toàn quốc chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10 (chia đều cho Hưng Yên và Thanh Hóa), giảm gần 725 lần so với năm 2025. Về điểm trung bình địa phương, TP.HCM đứng đầu cả nước nhưng cũng chỉ đạt mức trung bình khá khiêm tốn là 5.461 điểm.

Phổ điểm là biểu đồ thể hiện sự phân bố điểm của tất cả thí sinh ở từng môn thi hoặc tổ hợp xét tuyển. Đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mặt bằng điểm thi của cả nước và là dữ liệu mà các trường đại học cũng sử dụng khi xây dựng phương án tuyển sinh.

Thông qua phổ điểm, có thể nhận biết đề thi năm đó khó hay dễ, mặt bằng điểm tăng hay giảm so với năm trước. Do đề thi và chất lượng thí sinh mỗi năm khác nhau nên phổ điểm cũng thay đổi, không có năm nào giống năm nào. Vì vậy, thí sinh không nên chỉ so sánh điểm của mình với điểm chuẩn năm trước mà cần đặt điểm số vào bối cảnh của phổ điểm năm nay. Phổ điểm của từng tổ hợp xét tuyển cũng phản ánh nguồn tuyển của các trường đại học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra ngày 11-12/6, với 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế - pháp luật và ngoại ngữ.