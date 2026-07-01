Điểm thi Lịch sử 2026: 2.465 điểm 10, tăng gần 1.000 bài so với năm 2025

Phổ điểm môn Lịch sử năm 2026 tập trung chủ yếu trong khoảng 5,0-7,5 điểm, với đỉnh phổ ở mức 7,0 điểm. So với năm 2025, mặt bằng điểm có xu hướng giảm khi điểm trung bình từ 6,52 xuống 6,19, trung vị từ 6,6 xuống 6,1, tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên giảm từ 43,78% xuống 35,16%, trong khi tỷ lệ bài thi dưới 5 điểm tăng từ 18,63% lên 25,77%. Tuy nhiên, môn Lịch sử vẫn có 2.465 bài thi đạt điểm 10, tăng mạnh so với 1.518 bài của năm 2025, cho thấy đề thi vẫn tạo điều kiện để thí sinh xuất sắc đạt điểm tuyệt đối, đồng thời có khả năng phân hóa khá tốt.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra ngày 11-12/6, với 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế - pháp luật và ngoại ngữ.