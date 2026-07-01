English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điểm thi Lịch sử 2026: 2.465 điểm 10, tăng gần 1.000 bài so với năm 2025

Thứ Tư, 08:59, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phổ điểm môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy mức độ phân hóa rõ khi điểm trung bình giảm còn 6,19, chỉ 35,16% thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên, thấp hơn năm trước. Dù vậy, môn thi này vẫn ghi nhận 2.465 bài thi đạt điểm 10, tăng gần 1.000 bài so với năm 2025.

Diem thi lich su 2026 2.465 diem 10, tang gan 1.000 bai so voi nam 2025 hinh anh 1
Diem thi lich su 2026 2.465 diem 10, tang gan 1.000 bai so voi nam 2025 hinh anh 2

Phổ điểm môn Lịch sử năm 2026 tập trung chủ yếu trong khoảng 5,0-7,5 điểm, với đỉnh phổ ở mức 7,0 điểm. So với năm 2025, mặt bằng điểm có xu hướng giảm khi điểm trung bình từ 6,52 xuống 6,19, trung vị từ 6,6 xuống 6,1, tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên giảm từ 43,78% xuống 35,16%, trong khi tỷ lệ bài thi dưới 5 điểm tăng từ 18,63% lên 25,77%. Tuy nhiên, môn Lịch sử vẫn có 2.465 bài thi đạt điểm 10, tăng mạnh so với 1.518 bài của năm 2025, cho thấy đề thi vẫn tạo điều kiện để thí sinh xuất sắc đạt điểm tuyệt đối, đồng thời có khả năng phân hóa khá tốt.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra ngày 11-12/6, với 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế - pháp luật và ngoại ngữ.

 

 

Chung Thủy/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đáp án toàn bộ 48 mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Đáp án toàn bộ 48 mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN - Sáng nay (12/6), thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 làm bài thi 2 môn tự chọn. Thí sinh chọn thi môn Lịch sử có thể tham khảo đáp án các mã đề thi phía dưới.

Đáp án toàn bộ 48 mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Đáp án toàn bộ 48 mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN - Sáng nay (12/6), thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 làm bài thi 2 môn tự chọn. Thí sinh chọn thi môn Lịch sử có thể tham khảo đáp án các mã đề thi phía dưới.

Kết thúc môn thi chuyên Lịch sử vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026
Kết thúc môn thi chuyên Lịch sử vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026

VOV.VN - Chiều 1/6, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn chuyên Lịch sử trong khuôn khổ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên của Sở GD-ĐT Hà Nội năm học 2026-2027. 

Kết thúc môn thi chuyên Lịch sử vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026

Kết thúc môn thi chuyên Lịch sử vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026

VOV.VN - Chiều 1/6, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn chuyên Lịch sử trong khuôn khổ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên của Sở GD-ĐT Hà Nội năm học 2026-2027. 

Thi tốt nghiệp THPT: Vì sao nhiều học sinh lựa chọn môn Lịch sử?
Thi tốt nghiệp THPT: Vì sao nhiều học sinh lựa chọn môn Lịch sử?

VOV.VN - Thầy Hồ Như Hiển lo ngại rằng một bộ phận học sinh lựa chọn môn Lịch sử không hẳn vì yêu thích hay nhận thức sâu sắc về giá trị của môn học, mà chủ yếu vì cho rằng đây là môn “dễ học”, dễ đạt điểm hơn so với các môn khoa học tự nhiên. Tâm lý học để thi, học để xét tuyển vẫn còn khá phổ biến.

Thi tốt nghiệp THPT: Vì sao nhiều học sinh lựa chọn môn Lịch sử?

Thi tốt nghiệp THPT: Vì sao nhiều học sinh lựa chọn môn Lịch sử?

VOV.VN - Thầy Hồ Như Hiển lo ngại rằng một bộ phận học sinh lựa chọn môn Lịch sử không hẳn vì yêu thích hay nhận thức sâu sắc về giá trị của môn học, mà chủ yếu vì cho rằng đây là môn “dễ học”, dễ đạt điểm hơn so với các môn khoa học tự nhiên. Tâm lý học để thi, học để xét tuyển vẫn còn khá phổ biến.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục