English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tin học: Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về điểm trung bình

Thứ Tư, 09:54, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Môn Tin học của kỳ thi năm nay ghi nhận nhiều kết quả nổi bật khi Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về điểm trung bình với 7,503 điểm. Trong khi đó, Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và An Giang cùng đạt ngôi quán quân với mỗi địa phương có 3 thí sinh đạt điểm 10.

Diem thi tot nghiep thpt mon tin hoc ha tinh dan dau ca nuoc ve diem trung binh hinh anh 1
Diem thi tot nghiep thpt mon tin hoc ha tinh dan dau ca nuoc ve diem trung binh hinh anh 2

Môn Tin học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý khi số lượng thí sinh dự thi tăng hơn gấp đôi so với năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của môn học này. Tuy nhiên, cùng với quy mô mở rộng, mặt bằng điểm số có xu hướng giảm khi điểm trung bình, điểm trung vị và số điểm 10 đều thấp hơn năm 2025, trong khi tỷ lệ bài thi dưới trung bình tăng đáng kể.

Dù vậy, gần 1/3 thí sinh vẫn đạt từ 7 điểm trở lên, cho thấy chất lượng nhóm khá, giỏi vẫn được duy trì. Kết quả cũng phản ánh sự phân hóa rõ nét hơn giữa các nhóm thí sinh và các địa phương, với Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về điểm trung bình, còn Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và An Giang cùng chia ngôi đầu về số lượng điểm 10.

Chung Thủy/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gợi ý đáp án đề thi môn Tin học thi tốt nghiệp THPT 2026
Gợi ý đáp án đề thi môn Tin học thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN - 18.691 thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi tự chọn môn Tin học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Dưới đây là đáp án tham khảo môn Tin học thi tốt nghiệp THPT 2026.

Gợi ý đáp án đề thi môn Tin học thi tốt nghiệp THPT 2026

Gợi ý đáp án đề thi môn Tin học thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN - 18.691 thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi tự chọn môn Tin học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Dưới đây là đáp án tham khảo môn Tin học thi tốt nghiệp THPT 2026.

Đề thi môn Toán dành cho lớp chuyên Tin Hà Nội năm học 2026-2027
Đề thi môn Toán dành cho lớp chuyên Tin Hà Nội năm học 2026-2027

VOV.VN - Theo lịch thi của Sở GD-ĐT Hà Nội, bài thi vào lớp chuyên Tin tại các trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội diễn ra từ 8h đến 10h30 với thời gian làm bài 150 phút...

Đề thi môn Toán dành cho lớp chuyên Tin Hà Nội năm học 2026-2027

Đề thi môn Toán dành cho lớp chuyên Tin Hà Nội năm học 2026-2027

VOV.VN - Theo lịch thi của Sở GD-ĐT Hà Nội, bài thi vào lớp chuyên Tin tại các trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội diễn ra từ 8h đến 10h30 với thời gian làm bài 150 phút...

100% học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương
100% học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (20/5), Bộ Giáo dục Đào tạo nhận được thông tin về kết quả chính thức của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương (APIO) năm 2026 do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức.

100% học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương

100% học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (20/5), Bộ Giáo dục Đào tạo nhận được thông tin về kết quả chính thức của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương (APIO) năm 2026 do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục