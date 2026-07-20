Điện Biên quy tập 2 phần mộ liệt sĩ tại đỉnh đèo Pha Đin

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 19/7, tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin, thuộc bản Lồng, xã Quài Tở, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã tổ chức khai quật, quy tập 2 phần mộ liệt sĩ. Đây là hoạt động thuộc "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và làm sáng tỏ thông tin về các phần mộ còn chưa xác định được danh tính.

