Diễn đàn “Thanh niên Trung Quốc - Việt Nam kế thừa nguồn gen đỏ”

Đây là sự kiện quan trọng nằm trong “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam – Trại nghiên cứu, học tập ánh sáng lý tưởng” diễn ra từ ngày 25/3-1/4/2026 tại Vân Nam, Hà Bắc (Trung Quốc).

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đồng Hà - Trưởng ban liên lạc quốc tế Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc gửi lời chào nồng nhiệt tới sinh viên 8 trường đại học của Việt Nam (Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sao Đỏ, Đại học Công Thương TP.HCM, Đại học Kỹ thuật và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM).

Bà Đồng Hà nhắc lại lời của Tổng Bí thư Tập Cận Bình: "Nền tảng của quan hệ Trung - Việt là ở nhân dân. Thanh niên là tương lai và hi vọng của sự nghiệp", đồng thời nhấn mạnh truyền thống Trung Quốc và Việt Nam luôn sát cánh giúp đỡ nhau. Gần đây nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng tham dự Lễ khởi động "Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên" tại Hà Nội vào tháng 4/2025. Đây là sáng kiến tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, "gen đỏ" giữa hai Đảng, hai nước nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Từ đó đến nay, hai bên đã tổ chức 8 trại nghiên cứu, thu hút thanh niên Việt Nam ở nhiều ngành nghề khác nhau tham gia. Những năm về trước, Tổng Bí thư Tập Cận Bình công tác tại Hà Bắc và đã để lại nhiều thành quả tốt đẹp. Các bạn cũng đã đến thăm nhà ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Côn Minh để thấy được hai đất nước Việt Nam – Trung Quốc đã có những con người cùng chung lý tưởng.

Phó Thị trưởng Chính quyền Thành phố Thạch Gia Trang Lý Vi Quân cho biết, Thạch Gia Trang duy trì quan hệ hữu nghị với nhiều thành phố của Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế và xã hội, các thanh niên Việt Nam coi hoạt động học tập, nghiên cứu này là điểm khởi đầu nhằm tăng cường sự tin cậy trong giao lưu, học hỏi lẫn nhau, chung tay kế thừa gen hữu nghị, trở thành người truyền bá tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam, người thúc đẩy hợp tác, người xây dựng tương lai.

Khẳng định ý nghĩa của hành trình này, ông Lưu Văn Quyết - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM cho rằng: Gen đỏ mà chúng ta cùng nhắc đến không chỉ là sự kế thừa về tri thức lịch sử mà còn là sự tiếp nối giữa những giá trị cốt lõi của tư tưởng cách mạng và tinh thần cống hiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định thanh niên là người quyết định tương lai của dân tộc. Thanh niên không chỉ là chủ nhân tương lai của đất nước mà còn là cầu nối quan trọng giúp tăng phần hiểu biết, củng cố niềm tin và thúc đẩy sự phát triển của mỗi dân tộc. Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, luôn được xây dựng trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng, hợp tác, cùng nhau phát triển.

Trần Nguyễn Mỹ Anh - sinh viên Đại học Bách khoa chia sẻ góc nhìn về lý tưởng của thanh niên với các vấn đề của quốc gia, quốc tế.

Thuyết minh viên Đài tưởng niệm Tây Bách Pha Vương Lộ Vỹ kể lại ước mơ và câu chuyện cảm động về một người lính già, mong muốn thế hệ trẻ luôn biết trân quý giá trị hoà bình hôm nay và phát huy sức trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bên lề diễn đàn, chia sẻ về hành trình lần này, sinh viên Nguyễn Ngọc Quý, Trường Đại học Công Thương TP.HCM cho biết: "Trong hành trình lần này, em đã có cơ hội tham quan Cảng quốc tế Thạch Gia Trang và Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Bắc. Đây thực sự là những trải nghiệm rất đáng nhớ đối với em, được tận mắt theo dõi màn biểu diễn máy bay do chính các bạn sinh viên của trường chế tạo và điều khiển. Thông qua hoạt động này, em có thể cảm nhận rõ ràng khả năng nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên nơi đây. Điều này đã truyền cho em nhiều cảm hứng học tập và nghiên cứu. Em mong muốn trong tương lai có thể tiếp tục học hỏi, tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm để có thể áp dụng vào việc nghiên cứu, học tập và công việc của em sau này. Thông qua chuyến đi này, em không chỉ mở rộng hiểu biết mà còn có thêm động lực để nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện. Đồng thời, em cũng nhận thấy rõ hơn ý nghĩa của việc giao lưu, hợp tác giữa thanh niên hai nước Việt Nam – Trung Quốc".

Còn bạn Lê Bảo Ngọc - sinh viên năm 2 chuyên ngành Trung Quốc học, khoa Đông phương học - Nhật Bản học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM chia sẻ: Qua những buổi tọa đàm, gặp gỡ tại các trường đại học và các chuyến tham quan thực tế, em nhận ra rằng hữu nghị không chỉ được hình thành từ những cuộc gặp gỡ, mà còn được bồi đắp bền lâu bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và khả năng đối thoại giữa thế hệ trẻ hai nước. Chính từ những trải nghiệm đó, em càng thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”. Với em, điều đó không chỉ nhắc đến vai trò của tuổi trẻ, mà còn gợi mở trách nhiệm của mỗi sinh viên trong việc góp phần gìn giữ và phát triển những giá trị tốt đẹp giữa hai dân tộc. Là sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM, em càng nhận ra mình không chỉ học để hiểu con người và xã hội, mà còn phải biết kết nối con người trong thời đại công nghệ. Khi khoa học công nghệ phát triển nhanh, sinh viên khối ngành khoa học xã hội càng cần giữ vững chiều sâu tư duy, năng lực đối thoại và bản lĩnh văn hóa để lan tỏa tri thức, thu hẹp khác biệt và bồi đắp sự thấu hiểu giữa thanh niên hai nước.

Trước đó, đoàn đã có nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu nhiều ý nghĩa như: thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Côn Minh, chia sẻ dành cho sinh viên Trung – Việt với chủ đề: “Tập Cận Bình và các bạn sinh viên”; tọa đàm chuyên đề: “Tư tưởng quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về công tác thanh niên”; giao lưu, trao đổi giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên các trường đại học của Trung Quốc như Đại học Vân Nam, Đại học sư phạm Vân Nam, Đại học công nghệ Hà Bắc, Đại học Trung y dược Hà Bắc...

Thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc).

Thăm làng Tháp Nguyên Trang, Chính Định, Hà Bắc, nơi Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng công tác và đã để lại nhiều thành quả quan trọng.

Thăm và giao lưu cùng sinh viên Đại học Vân Nam.

Thăm Đại học Công nghệ Hà Bắc.

Thăm Cảng cạn Thạch Gia Trang.

