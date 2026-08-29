Thứ Bảy, 07:00, 29/08/2026
Diện mạo trường nội trú liên cấp ở biên giới Gia Lai trước ngày bàn giao
VOV.VN - Chỉ còn ít ngày trước năm học mới, công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới Ia Púch, tỉnh Gia Lai đang bước thi công nước rút. Các đơn vị, nhà thầu thi công đang lắp đặt thiết bị, hoàn thiện phòng học, khu nội trú đến chỉnh trang sân trường, kịp thời đón học sinh từ đầu năm học mới.
Gửi bình luận thành công
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s