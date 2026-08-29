Diện mạo trường nội trú liên cấp ở biên giới Gia Lai trước ngày bàn giao

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày trước năm học mới, công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới Ia Púch, tỉnh Gia Lai đang bước thi công nước rút. Các đơn vị, nhà thầu thi công đang lắp đặt thiết bị, hoàn thiện phòng học, khu nội trú đến chỉnh trang sân trường, kịp thời đón học sinh từ đầu năm học mới.