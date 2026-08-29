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Thứ Bảy, 07:00, 29/08/2026

Diện mạo trường nội trú liên cấp ở biên giới Gia Lai trước ngày bàn giao

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VOV.VN - Chỉ còn ít ngày trước năm học mới, công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới Ia Púch, tỉnh Gia Lai đang bước thi công nước rút. Các đơn vị, nhà thầu thi công đang lắp đặt thiết bị, hoàn thiện phòng học, khu nội trú đến chỉnh trang sân trường, kịp thời đón học sinh từ đầu năm học mới.
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Các dãy lớp học và khu vực hành chính của Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia puch đã được hoàn thiện.
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Dãy lớp học là khu vực được ưu tiên hoàn thành trước để kịp bàn giao cho nhà trường tổ chức giảng dạy ngay từ đầu năm học.
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40 đoàn viên thanh niên xã Ia Puch đã ra quân từ ngày 26/8 để hỗ trợ kê dọn bàn ghế trong các dãy lớp học.
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Các thiết bị, giáo cụ trong lớp học cũng đang được lắp đặt.
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Hệ thống điện đã hoàn chỉnh.
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Tại khu nội trú, nhà đa năng, những phần việc cuối cùng cũng đang được khẩn trương triển khai.
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Một công nhân đang trám, vá để hoàn thiện nước sơn cuối cùng ở ngoài khu nội trú.
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Các chi tiết nhỏ trong từng dãy nhà được chăm chút tỉ mỉ.
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Trường nội trú liên cấp tại xã Ia Puch có tiến độ nhanh nhất trong 7 trường được triển khai năm nay ở tỉnh Gia Lai, với trên 95% khối lượng thi công.
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Trong khuôn viên, nhiều khu vực đã được trồng cỏ, cây để tạo cảnh quan.
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Dãy nhà để xe dành cho giáo viên cũng đã được lắp đặt.
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Dự kiến, ngày 30/8, toàn bộ khuôn viên trường Phổ thông nội trú biên giới Ia Púch sẽ được tổng vệ sinh, bàn giao công trình để nhà trường tổ chức lễ khai giảng.
Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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