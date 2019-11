Diễn tập trấn áp giang hồ quậy phá tại bệnh viện

Sáng 30/11, tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, Sở Y tế phối hợp với Công an quận Bình Thạnh, Công an TP và Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện diễn tập xử lý một số tình huống bị giang hồ quậy phá và hành hung nhân viên y tế tại Khoa cấp cứu khi các bác sĩ đang cứu chữa cho bệnh nhân. Đây là việc ứng dụng hệ thống phản ứng khẩn cấp giải quyết sự cố an ninh, trật tự trong bệnh viện có tên gọi Code Grey mà bệnh viện này đang triển khai.

Các đối tượng (giả định) lì lợm chống đối công an.

Theo kịch bản diễn tập, có 2 nhóm giang hồ gây chiến với nhau, hai người trong số đó đã bị thương và sau đó được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Tuy nhiên, khi bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu thì các nhóm giang hồ đối thủ lại xông vào truy sát người bệnh. Những người này mang theo hung khí tấn công, đập nát cửa kính ở Khoa cấp cứu, đe dọa người bệnh, nhân viên y tế và cả người dân. Sau đó, các nhóm lao vào tấn công nhau gây hỗn loạn bệnh viện. Trước tình huống này, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã kích hoạt hệ thống báo động an ninh khẩn cấp Code grey, thông tin nhanh chóng được chuyển tới lãnh đạo bệnh viện cùng tất cả lãnh đạo khoa, phòng trực trong ngày, kể cả công an phường và công an quận.

Các đối tượng quậy phá không cho nhân viên y tế cấp cứu cho bệnh nhân.



Chỉ vài phút sau, mọi người có mặt để cùng xử lý vụ việc. Các đối tượng trong nhóm giang hồ được lực lượng an ninh khống chế đưa lên xe về trụ sở công an để làm việc.

Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: Khoa Cấp cứu của bệnh viện thường xuyên tiếp nhận cấp cứu cả ngày lẫn đêm, không phân biệt đối tượng nên nguy cơ bị tấn công, "hốn chiến" rất lớn. Trước đây, đã có những tình huống các nhóm giang hồ tìm nhau giải quyết tại Khoa Cấp cứu đã gây lo lắng nhân viên y tế. Bệnh viện đầu tư hệ thống báo động về an ninh trật tự Code Grey để mang lại là an toàn tính mạng cho người dân, nhân viên y tế yên tâm hơn...

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết: hệ thống báo động về an ninh trật tự Code Grey của Bệnh viện Nhân dân Gia Định được giới thiệu là sản phẩm y tế thông minh của ngành y tế thành phố.

“Sau phương án, để bảo vệ bác sĩ và để giữ trật tự an ninh tại bệnh viện sẽ được thiết lập, và các bệnh viện sẽ học tập lẫn nhau. Sở Y tế sẽ có sự hướng dẫn cho đồng nhất giữa các bệnh viện để những sự cố tương tự như vậy sẽ được giải quyết rất nhanh chóng”- bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết./.