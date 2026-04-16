Diễn tập xử lý sự cố hệ thống điện miền Trung, sẵn sàng vận hành mùa khô 2026

Để chủ động bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy trong các dịp cao điểm như Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Quốc tế Lao động (1/5) và mùa khô năm 2026, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung (CSO) đã tổ chức diễn tập xử lý sự cố hệ thống điện trên ứng dụng mô phỏng đào tạo điều độ viên OpenOTS (Operator Training Simulator).

Trong nội dung diễn tập, tình huống giả định sự cố đường dây 220kV Nha Trang - Krông Buk xảy ra vào thời điểm phụ tải cao; bên cạnh đó, đường dây 220kV Nha Trang - Vân Phong đang cắt điện dài ngày để chuyển đấu nối. Đây là khu vực có tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo đấu nối lớn, đòi hỏi công tác xử lý nhanh chóng, chính xác để tránh lan rộng sự cố.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, điều độ viên Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung (CSO) đã kịp thời đánh giá trạng thái hệ thống điện, trào lưu công suất và điện áp khu vực; đồng thời phối hợp với điều độ viên NSMO và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp điều chỉnh nguồn phát, phụ tải, thay đổi kết lưới nhằm khống chế quá tải và bảo đảm tiêu chí vận hành an toàn. Tình huống diễn tập còn tích hợp yếu tố bất thường như cháy rừng ảnh hưởng hành lang tuyến, qua đó nâng cao khả năng ứng phó với các sự cố kết hợp, phức tạp trong thực tế.

Thông qua diễn tập, năng lực xử lý tình huống của điều độ viên được nâng cao, đặc biệt trong việc phân tích nhanh trạng thái hệ thống điện và đưa ra phương án vận hành tối ưu. Đồng thời, công tác phối hợp giữa các cấp điều độ, đơn vị truyền tải điện, phân phối điện và các nhà máy điện được củng cố, nâng cao hiệu quả vận hành.

Việc tổ chức diễn tập trên nền tảng OpenOTS tiếp tục khẳng định vai trò của ứng dụng công nghệ mô phỏng trong đào tạo và vận hành, góp phần bảo đảm hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định, tin cậy.

Trực tiếp chỉ đạo, đánh giá công tác diễn tập, ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), kiêm Giám đốc CSO, ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia; đồng thời nhấn mạnh: “Việc tổ chức diễn tập trên ứng dụng OpenOTS với các kịch bản sát thực tế, có tính đến các tình huống phức tạp đã góp phần nâng cao năng lực xử lý của đội ngũ điều độ viên, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp giữa các đơn vị trong vận hành hệ thống điện”.

Kết quả diễn tập là cơ sở quan trọng để các đơn vị hoàn thiện phương án vận hành, sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố có thể xảy ra trong mùa khô năm 2026 - thời điểm hệ thống điện đối mặt với nhiều thách thức do phụ tải tăng cao và nguồn điện biến động.

Chương trình diễn tập có sự tham gia của đại diện Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam, Công ty Truyền tải điện 2, Công ty Truyền tải điện 3, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội và Nhà máy thủy điện Sông Hinh.