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Điều chỉnh quy hoạch đường sắt Hà Nội, duy trì tuyến Ngọc Hồi - Gia Lâm

Thứ Tư, 18:20, 22/07/2026
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VOV.VN - Theo quy hoạch điều chỉnh mạng lưới đường sắt vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt, đoạn đường sắt Ngọc Hồi - Gia Lâm sẽ tiếp tục được duy trì khai thác, bảo đảm không gián đoạn vận tải cho đến khi hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến đường sắt vành đai phía Đông Hà Nội.

Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt khu vực Hà Nội

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến hệ thống đường sắt quốc gia và đường sắt địa phương trên địa bàn Hà Nội.

Dieu chinh quy hoach duong sat ha noi, duy tri tuyen ngoc hoi - gia lam hinh anh 1
Theo điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt, đoạn Ngọc Hồi - Gia Lâm tiếp tục được duy trì, không gián đoạn hoạt động cho đến khi hoàn thành xây dựng, khai thác tuyến vành đai phía Đông.

Theo quy hoạch điều chỉnh, mạng lưới đường sắt quốc gia qua Hà Nội gồm các đoạn tuyến: Thạch Lỗi - Kim Sơn (thuộc tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng), tuyến vành đai phía Đông đoạn Kim Sơn - Ngọc Hồi và tuyến vành đai phía Tây đoạn Ngọc Hồi - Thạch Lỗi. Các tuyến này được quy hoạch là đường đôi, khổ đường 1.435 mm.

Đáng chú ý, đoạn Ngọc Hồi - Gia Lâm sẽ được chuyển thành tuyến đường sắt địa phương và bàn giao cho UBND TP Hà Nội đầu tư xây dựng khi đủ điều kiện.

Không để gián đoạn hoạt động vận tải đường sắt, hình thành hai ga đầu mối hành khách

Theo quy hoạch, phương án xây dựng tuyến đường sắt địa phương phải bảo đảm kết nối thuận lợi, hiệu quả giữa Tổ hợp ga Ngọc Hồi, ga Gia Lâm với trung tâm Hà Nội, đồng thời không làm gián đoạn hoạt động vận tải đường sắt trong quá trình triển khai.

Cụ thể, đoạn Gia Lâm - Yên Viên được quy hoạch là đường đôi khổ 1.435mm, sử dụng chung hành lang nhưng tách biệt hạ tầng với đường sắt đô thị. Đoạn Gia Lâm - Lạc Đạo được quy hoạch là đường đơn khổ 1.000mm, cũng bố trí chung hành lang nhưng có hạ tầng riêng với đường sắt đô thị.

Dieu chinh quy hoach duong sat ha noi, duy tri tuyen ngoc hoi - gia lam hinh anh 2
Duy trì hoạt động đường sắt Ngọc Hồi - Gia Lâm đến khi khai thác tuyến vành đai mới

Đối với các tuyến đường sắt khổ 1.000mm ở phía Bắc và phía Nam sông Hồng, quy hoạch yêu cầu tiếp tục duy trì hoạt động, bảo đảm không gián đoạn cho đến khi hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác tuyến đường sắt vành đai phía Đông Hà Nội cùng tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo quy hoạch điều chỉnh, khu vực Hà Nội sẽ có hai ga đầu mối hành khách kết nối giữa đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị là ga Ngọc Hồi và ga Gia Lâm.

Trong đó, Tổ hợp ga Ngọc Hồi sẽ là ga đầu mối hành khách phía Nam, đồng thời đảm nhiệm chức năng ga lập tàu của đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; bố trí khu depot phục vụ đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia và đường sắt tốc độ cao.

Ga Gia Lâm được quy hoạch là ga đầu mối hành khách phía Bắc, kết hợp khai thác đường sắt quốc gia với hai khổ đường 1.435 mm và 1.000 mm cùng hệ thống đường sắt đô thị.

Đối với vận tải hàng hóa, quy hoạch xác định hai ga đầu mối mới là Thường Tín và Yên Thường.

Trong khi đó, các ga đầu mối hiện hữu gồm Yên Viên, Hà Nội, Giáp Bát cùng các cơ sở chỉnh bị đầu máy, toa xe sẽ được chuyển đổi chức năng sau khi hoàn thành các hạng mục cần thiết để bàn giao cho UBND TP Hà Nội phát triển đường sắt địa phương, đồng thời vẫn bảo đảm hoạt động vận tải đường sắt diễn ra liên tục trong giai đoạn chuyển tiếp.

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Chính phủ yêu cầu đánh giá toàn diện các tác động nếu di dời ga Hà Nội về Ngọc Hồi

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội và các cơ quan đánh giá toàn diện các tác động về vận tải, giao thông, chi phí xã hội, hoạt động của ngành đường sắt trước khi xem xét phương án di dời chức năng ga đầu mối Hà Nội hiện hữu về ga Ngọc Hồi.

Phi Long/VOV.VN
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