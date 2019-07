Điều tra 1 phụ nữ lừa đảo hơn 50 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa làm việc với những người dân gửi đơn tố giác bà Trần Thị Như Ý (35 tuổi, trú 167 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế) chiếm đoạt tài sản.



Theo đơn tố giác của chị Trương Thị Mi M (trú tại đường Chế Lan Viên, phường Trường An, thành phố Huế), bà Ý là chủ shop BB House, 167 Trần Phú, thành phố Huế. Đầu năm 2019, tin tưởng bà Ý, chị M đứng ra mượn tiền nhiều người để đưa cho bà Ý làm ăn và nhận lãi, góp 1 tỷ đồng thì sẽ được trả lãi 70 triệu đồng/tháng. Theo giấy mượn tiền có chữ ký của bà Ý, chị M đã đưa tổng cộng 14,5 tỷ đồng.

Sau nhiều lần bị bà Ý thất hứa trả tiền, chị M đến tận nhà bà này đòi trả lại tiền nhưng không có kết quả. Chiều 5/7, có rất nhiều người cũng đến nhà bà Ý đòi tiền mới biết số tiền bà Ý mượn đã lên đến hàng chục tỷ đồng. Hiện tại, vợ chồng bà Ý đã bỏ trốn.

Giấy xác nhận vay tiền của bà Trần Thị Như Ý.

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, đến nay đã có nhiều người gửi đơn tố giác bà Ý, tổng số tiền vay lên hơn 50 tỷ đồng. Phần lớn những người gửi đơn tố giác đều là người buôn bán không chỉ trên địa bàn thành phố Huế mà còn có cả ở Hà Nội.

Nhiều người đứng đơn tố giác bà Ý cho hay, sở dĩ họ đưa tiền của mình và huy động số tiền lớn từ nhiều người để đưa cho bà Ý vay là do tin tưởng chồng bà Ý đang công tác trong ngành công an, thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại tá Hoàng Long, Trưởng công an thành phố Huế cho biết, liên tục trong những ngày qua, công an thành phố Huế nhận được đơn tố cáo của những người cho bà Ý mượn tiền.

“Người dân đã gửi đơn nhiều cấp tố cáo bà Ý vay mượn đến 60 tỷ đồng. Cơ quan công an đã nhận đơn, tập hợp thông tin và đang tiến hành xác minh. Ban Giám đốc công an tỉnh cũng chỉ đạo tập trung điều tra về một đầu mối, các đơn tố cáo sẽ được chuyển lên Văn phòng điều tra thụ lý theo thẩm quyền”, Đại tá Long cho biết./.