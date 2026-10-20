English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điều tra nguyên nhân vụ tàu hàng va chạm cầu cảng ở Dung Quất

Thứ Ba, 19:52, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tàu hàng AQUACHARM chở hơn 170.000 tấn quặng sắt từ Australia va chạm cầu cảng đang xây dựng tại Dung Quất, Quảng Ngãi. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải, đồng thời yêu cầu chủ tàu bố trí tàu lai dắt công suất lớn trực 24/24 giờ để bảo đảm an toàn sau sự cố.

Dieu tra nguyen nhan vu tau hang va cham cau cang o dung quat hinh anh 1
Tàu AQUACHARM bị hư hỏng. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất

Theo báo cáo ban đầu của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất, ngày 18/10, tàu AQUACHARM, quốc tịch Marshall Islands xảy ra va chạm khi di chuyển vào khu vực bến số 10, Cảng chuyên dùng Hòa Phát Dung Quất. Tàu có hành trình từ Australia về Quảng Ngãi, chở hơn 170.000 tấn quặng sắt. Trên tàu có 22 thuyền viên người nước ngoài do ông Lee Sanghwa, quốc tịch Hàn Quốc làm thuyền trưởng.

Qua kiểm tra sơ bộ, phần mũi tàu bị rách khoảng 5m, có dấu hiệu sạt cả mạn trái và mạn phải. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không bị chìm, chưa ghi nhận tình trạng tràn dầu, toàn bộ thuyền viên an toàn. Thiệt hại đối với cầu cảng đang được các đơn vị chuyên môn đánh giá.

Dieu tra nguyen nhan vu tau hang va cham cau cang o dung quat hinh anh 2
Tàu AQUACHARM bị đang neo đậu để bốc dỡ hàng hóa trên tàu. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất

Theo văn bản của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, trong quá trình điều động tiếp cận cầu cảng số 10 thuộc Bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, tàu AQUACHARM va chạm với phần cầu cảng đang xây dựng. Vị trí xảy ra va chạm là phần nối dài cầu cảng số 10 và số 11, dài khoảng 50m, chưa được công bố đưa vào khai thác sử dụng. Sau va chạm, thuyền trưởng và hoa tiêu tiếp tục điều động tàu cập cầu cảng.

Để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu và thuyền trưởng AQUACHARM phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an toàn hàng hải khi tàu rời cầu cảng để ra khu vực neo và trong suốt thời gian neo chờ kế hoạch. Chủ tàu phải bố trí tối thiểu một tàu lai dắt sử dụng chân vịt Azimuth, có tổng công suất trên 5.000 mã lực, thường trực 24/24 giờ gần vị trí tàu AQUACHARM neo đậu.

Dieu tra nguyen nhan vu tau hang va cham cau cang o dung quat hinh anh 3
Khu vực cầu cảng bị hư hỏng. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất

Tàu lai phải được trang bị đầy đủ thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đội ngũ thuyền viên có kinh nghiệm xử lý tình huống khẩn cấp và sẵn sàng hỗ trợ khi phát sinh sự cố. Công ty Cổ phần Hàng hải S&A, đại lý hàng hải của tàu AQUACHARM phải phối hợp với Cảng vụ và các cơ quan liên quan làm việc với chủ tàu, thuyền trưởng; đôn đốc thực hiện các yêu cầu bảo đảm an toàn, cập nhật diễn biến sự cố và báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất cũng đã cử tổ công tác đến hiện trường, làm việc với những người liên quan, lập biên bản ghi nhận vụ việc và phối hợp với Cảng vụ và các đơn vị liên quan nắm tình hình. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác định mức độ thiệt hại của tàu và cầu cảng, điều tra nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hai tàu hàng va chạm, nhiều toa tàu trật khỏi đường ray, rơi khỏi cầu vượt
Hai tàu hàng va chạm, nhiều toa tàu trật khỏi đường ray, rơi khỏi cầu vượt

VOV.VN - Rạng sáng 20/6, hai đoàn tàu chở hàng đã va chạm tại thành phố Munich, Đức, khiến hai toa tàu trật khỏi đường ray và rơi từ cầu vượt xuống đường.

Hai tàu hàng va chạm, nhiều toa tàu trật khỏi đường ray, rơi khỏi cầu vượt

Hai tàu hàng va chạm, nhiều toa tàu trật khỏi đường ray, rơi khỏi cầu vượt

VOV.VN - Rạng sáng 20/6, hai đoàn tàu chở hàng đã va chạm tại thành phố Munich, Đức, khiến hai toa tàu trật khỏi đường ray và rơi từ cầu vượt xuống đường.

Biên phòng TP.HCM cứu 11 ngư dân gặp nạn sau va chạm tàu hàng Panama
Biên phòng TP.HCM cứu 11 ngư dân gặp nạn sau va chạm tàu hàng Panama

VOV.VN - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, vừa đưa 11 thuyền viên trên hai tàu cá gặp nạn là TG 90738 TS và BV 92437 TS từ vùng biển Vũng Tàu về bờ an toàn.

Biên phòng TP.HCM cứu 11 ngư dân gặp nạn sau va chạm tàu hàng Panama

Biên phòng TP.HCM cứu 11 ngư dân gặp nạn sau va chạm tàu hàng Panama

VOV.VN - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, vừa đưa 11 thuyền viên trên hai tàu cá gặp nạn là TG 90738 TS và BV 92437 TS từ vùng biển Vũng Tàu về bờ an toàn.

Tàu hàng va chạm tàu cá ở Huế, 4 ngư dân rơi xuống biển, 1 người mất tích
Tàu hàng va chạm tàu cá ở Huế, 4 ngư dân rơi xuống biển, 1 người mất tích

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đang phối hợp với các lực lượng chức năng và ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm một thuyền viên mất tích trên biển sau vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá trên vùng biển Thuận An.

Tàu hàng va chạm tàu cá ở Huế, 4 ngư dân rơi xuống biển, 1 người mất tích

Tàu hàng va chạm tàu cá ở Huế, 4 ngư dân rơi xuống biển, 1 người mất tích

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đang phối hợp với các lực lượng chức năng và ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm một thuyền viên mất tích trên biển sau vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá trên vùng biển Thuận An.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục