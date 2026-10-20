Điều tra nguyên nhân vụ tàu hàng va chạm cầu cảng ở Dung Quất

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải, đồng thời yêu cầu chủ tàu bố trí tàu lai dắt công suất lớn trực 24/24 giờ để bảo đảm an toàn sau sự cố.

Tàu AQUACHARM bị hư hỏng. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất

Theo báo cáo ban đầu của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất, ngày 18/10, tàu AQUACHARM, quốc tịch Marshall Islands xảy ra va chạm khi di chuyển vào khu vực bến số 10, Cảng chuyên dùng Hòa Phát Dung Quất. Tàu có hành trình từ Australia về Quảng Ngãi, chở hơn 170.000 tấn quặng sắt. Trên tàu có 22 thuyền viên người nước ngoài do ông Lee Sanghwa, quốc tịch Hàn Quốc làm thuyền trưởng.

Qua kiểm tra sơ bộ, phần mũi tàu bị rách khoảng 5m, có dấu hiệu sạt cả mạn trái và mạn phải. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không bị chìm, chưa ghi nhận tình trạng tràn dầu, toàn bộ thuyền viên an toàn. Thiệt hại đối với cầu cảng đang được các đơn vị chuyên môn đánh giá.

Tàu AQUACHARM bị đang neo đậu để bốc dỡ hàng hóa trên tàu. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất

Theo văn bản của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, trong quá trình điều động tiếp cận cầu cảng số 10 thuộc Bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, tàu AQUACHARM va chạm với phần cầu cảng đang xây dựng. Vị trí xảy ra va chạm là phần nối dài cầu cảng số 10 và số 11, dài khoảng 50m, chưa được công bố đưa vào khai thác sử dụng. Sau va chạm, thuyền trưởng và hoa tiêu tiếp tục điều động tàu cập cầu cảng.

Để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu và thuyền trưởng AQUACHARM phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an toàn hàng hải khi tàu rời cầu cảng để ra khu vực neo và trong suốt thời gian neo chờ kế hoạch. Chủ tàu phải bố trí tối thiểu một tàu lai dắt sử dụng chân vịt Azimuth, có tổng công suất trên 5.000 mã lực, thường trực 24/24 giờ gần vị trí tàu AQUACHARM neo đậu.

Khu vực cầu cảng bị hư hỏng. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất

Tàu lai phải được trang bị đầy đủ thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đội ngũ thuyền viên có kinh nghiệm xử lý tình huống khẩn cấp và sẵn sàng hỗ trợ khi phát sinh sự cố. Công ty Cổ phần Hàng hải S&A, đại lý hàng hải của tàu AQUACHARM phải phối hợp với Cảng vụ và các cơ quan liên quan làm việc với chủ tàu, thuyền trưởng; đôn đốc thực hiện các yêu cầu bảo đảm an toàn, cập nhật diễn biến sự cố và báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất cũng đã cử tổ công tác đến hiện trường, làm việc với những người liên quan, lập biên bản ghi nhận vụ việc và phối hợp với Cảng vụ và các đơn vị liên quan nắm tình hình. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác định mức độ thiệt hại của tàu và cầu cảng, điều tra nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.