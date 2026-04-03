Dở khóc dở cười với đường ngàn tỷ khang trang nhưng khó đi

Đường Lê Chí Dân, đoạn từ ngã tư Cây Me đến đường Hồ Văn Cống dài khoảng 4,5 km, từng là nỗi ám ảnh của người dân bởi nền đường thấp, nhỏ hẹp và xuống cấp nghiêm trọng.

Tháng 7/2021, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này chính thức khởi công với tổng mức đầu tư lên đến 984,7 tỷ đồng.

Sau hơn 2 năm thi công, con đường khoác lên mình diện mạo mới với chiều rộng 22 m (mặt đường 12 m, vỉa hè mỗi bên 5 m). Công trình được trang bị nhựa nóng hiện đại, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh đồng bộ.

Đầu năm 2024, dự án chính thức được nghiệm thu trong sự phấn khởi của hàng ngàn hộ dân.

Đường rất dài nhưng toàn nét liền

Thế nhưng, ngay khi đưa vào vận hành, người dân bắt đầu cảm thấy bất tiện bởi cách tổ chức giao thông lạ lùng. Nhiều tài xế và cư dân địa phương cho biết họ như rơi vào một "ma trận" ngay trên mặt đường.

Suốt đoạn đường dài tít tắp hầu như chỉ có vạch đôi liền nét màu vàng. Muốn sang đường hay quay đầu xe, người dân phải chạy cả cây số mới tìm được điểm mở.

Chỉ có 2 ngã tư lớn có lối mở cho xe rẽ, quay đầu

Bà H.T.N.T, một người dân sinh sống tại khu vực, chia sẻ: “Người dân mong muốn khoảng 300m đến 500m phải có một đoạn vạch đứt khúc để có điều kiện rẽ qua. Đường thẳng quá, nếu muốn rẽ sớm mà người dân đi tắt thì hay bị bắt lỗi ngược chiều.”

Hy hữu hơn, tại một ngã tư dù đã lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nhưng lại thiếu vạch dừng xe. Thậm chí, mặt đường vẫn bị "khóa" bởi hai vạch vàng nét liền khiến người tham gia giao thông bối rối, di chuyển lộn xộn. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng các vạch kẻ ưu tiên cho người đi bộ cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Đoạn đường rất ít vạch kẻ cho người đi bộ

Ông H.V.C, người dân thường xuyên lưu thông trên đoạn đường này, trăn trở: “Vạch băng qua đường cho người đi bộ là phải có. Người trẻ không nói, nhưng những người lớn tuổi nếu không có vạch chỉ dẫn mà cứ thế băng qua đường thì rất nguy hiểm. Việc thiếu vạch đứt khúc không chỉ bất lợi cho sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến việc chấp hành luật giao thông của người dân. Người ta cần quay đầu xe, người ta phải đi xa nên rất bất lợi”.

Một ngã tư có đèn tín hiệu nhưng không có vạch dừng xe

Nhiều ý kiến cho rằng, do khu vực này trước đây là vùng ven nên việc kẻ vạch còn mang tính "áp đặt", chưa tính toán sát với nhu cầu thực tế của quá trình đô thị hóa. Trong khi đó hiện nay lượng phương tiện lưu thông qua đây ngày càng đông.

Nhiều tài xế "ngại" tìm chỗ quay đầu nên đã vi phạm giao thông

Việc đầu tư gần 1.000 tỷ đồng để có một con đường khang trang là nỗ lực lớn của Nhà nước. Tuy nhiên, để công trình thực sự phát huy hiệu quả và phục vụ nhân dân, các cơ quan chức năng cần sớm rà soát, tổ chức lại các làn đường và điểm mở quay đầu một cách khoa học. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

