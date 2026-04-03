中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dở khóc dở cười với đường ngàn tỷ khang trang nhưng khó đi

Thứ Sáu, 06:00, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từng là niềm kỳ vọng về một diện mạo giao thông hiện đại, thế nhưng sau khi hoàn thành, tuyến đường Lê Chí Dân (đoạn qua phường Phú An và Chánh Hiệp, TP.HCM, trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) lại khiến người dân "dở khóc dở cười" với hệ thống vạch kẻ đường bất hợp lý.

Đường Lê Chí Dân, đoạn từ ngã tư Cây Me đến đường Hồ Văn Cống dài khoảng 4,5 km, từng là nỗi ám ảnh của người dân bởi nền đường thấp, nhỏ hẹp và xuống cấp nghiêm trọng.

Tháng 7/2021, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này chính thức khởi công với tổng mức đầu tư lên đến 984,7 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường có mức đầu tư lên đến 984,7 tỉ đồng

Sau hơn 2 năm thi công, con đường khoác lên mình diện mạo mới với chiều rộng 22 m (mặt đường 12 m, vỉa hè mỗi bên 5 m). Công trình được trang bị nhựa nóng hiện đại, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh đồng bộ.

Đầu năm 2024, dự án chính thức được nghiệm thu trong sự phấn khởi của hàng ngàn hộ dân.

Đường rất dài nhưng toàn nét liền 

Thế nhưng, ngay khi đưa vào vận hành, người dân bắt đầu cảm thấy bất tiện bởi cách tổ chức giao thông lạ lùng. Nhiều tài xế và cư dân địa phương cho biết họ như rơi vào một "ma trận" ngay trên mặt đường.

Suốt đoạn đường dài tít tắp hầu như chỉ có vạch đôi liền nét màu vàng. Muốn sang đường hay quay đầu xe, người dân phải chạy cả cây số mới tìm được điểm mở.

Chỉ có 2 ngã tư lớn có lối mở cho xe rẽ, quay đầu

Bà H.T.N.T, một người dân sinh sống tại khu vực, chia sẻ: “Người dân mong muốn khoảng 300m đến 500m phải có một đoạn vạch đứt khúc để có điều kiện rẽ qua. Đường thẳng quá, nếu muốn rẽ sớm mà người dân đi tắt thì hay bị bắt lỗi ngược chiều.”

Hy hữu hơn, tại một ngã tư dù đã lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nhưng lại thiếu vạch dừng xe. Thậm chí, mặt đường vẫn bị "khóa" bởi hai vạch vàng nét liền khiến người tham gia giao thông bối rối, di chuyển lộn xộn. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng các vạch kẻ ưu tiên cho người đi bộ cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Đoạn đường rất ít vạch kẻ cho người đi bộ 

Ông H.V.C, người dân thường xuyên lưu thông trên đoạn đường này, trăn trở: “Vạch băng qua đường cho người đi bộ là phải có. Người trẻ không nói, nhưng những người lớn tuổi nếu không có vạch chỉ dẫn mà cứ thế băng qua đường thì rất nguy hiểm. Việc thiếu vạch đứt khúc không chỉ bất lợi cho sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến việc chấp hành luật giao thông của người dân. Người ta cần quay đầu xe, người ta phải đi xa nên rất bất lợi”.

Một ngã tư có đèn tín hiệu nhưng không có vạch dừng xe

Nhiều ý kiến cho rằng, do khu vực này trước đây là vùng ven nên việc kẻ vạch còn mang tính "áp đặt", chưa tính toán sát với nhu cầu thực tế của quá trình đô thị hóa. Trong khi đó hiện nay lượng phương tiện lưu thông qua đây ngày càng đông.

Nhiều tài xế "ngại" tìm chỗ quay đầu nên đã vi phạm giao thông 

Việc đầu tư gần 1.000 tỷ đồng để có một con đường khang trang là nỗ lực lớn của Nhà nước. Tuy nhiên, để công trình thực sự phát huy hiệu quả và phục vụ nhân dân, các cơ quan chức năng cần sớm rà soát, tổ chức lại các làn đường và điểm mở quay đầu một cách khoa học. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoạn đường Lê Chí Dân

 

Thiên Lý-CTV Ánh Tuyết/VOV - TP.HCM
Tag: Vạch kẻ đường bất hợp lý người dân TP.HCM dở khóc dở cười
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đêm Hà Nội, đường vắng nhưng xe cộ vẫn đều tăm tắp trước vạch kẻ dừng đèn đỏ
Đà Nẵng khẩn trương kẻ vạch vỉa hè, dành phần đường cho người đi bộ
Giao thông Hà Nội: Vạch kẻ đường "thách thức" người đi bộ
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục