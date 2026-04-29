Đoàn công tác Quân khu 5 dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

Thứ Tư, 17:14, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (29/4), tại tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử và địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh.

Tại Tượng đài Chiến thắng Ba Gia, đoàn công tác Quân khu 5 thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các Anh hùng Liệt sĩ và nhân dân địa phương đã chiến đấu hy sinh làm nên chiến thắng Ba Gia vang dội, mốc son chói lọi góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ trên chiến trường miền Nam.

Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, thay mặt lực lượng vũ trang Quân khu 5, Thiếu tướng Lương Đình Chung và đoàn công tác nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ sẵn sàng chiến đấu; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đoàn công tác Quân khu 5 thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các Anh hùng Liệt sĩ và nhân dân tại Tượng đài Chiến thắng Ba Gia

Tiếp đó, Đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trước anh linh người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến to lớn của Thủ tướng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Trong chương trình, Đoàn công tác Quân khu 5 đã đến dâng hương tại Nhà thờ đồng chí Nguyễn Chánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Chính ủy, Tư lệnh Liên khu V, người trực tiếp chỉ huy Đội du kích Ba Tơ và Nhà thờ Trung tướng Trần Quý Hai - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại đây, Thiếu tướng Lương Đình Chung và Đoàn công tác Quân khu 5 đã bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp lịch sử của các bậc tiền bối đối với sự lớn mạnh của Quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Hoạt động dâng hương là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 ôn lại truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Cùng ngày, Đoàn đến dâng hương tại Nhà truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi. Hoạt động dâng hương là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 ôn lại truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tư lệnh Quân khu 5 dâng hương, tri ân Trung tướng Phạm Kiệt và Đội viên Đội du kích Ba Tơ
VOV.VN - Kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025), chiều nay (10/3), tại tỉnh Quảng Ngãi, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ, tri ân Trung tướng Phạm Kiệt, nguyên Đội trưởng Đội Du kích Ba Tơ và đồng chí Nguyễn Hường, nguyên chiến sĩ Đội Du kích Ba Tơ.

80 năm lực lượng vũ trang Quân khu 5: Tiếp nối hào khí Ba Tơ
VOV.VN - Trong những năm chiến tranh, từ thâm sâu núi rừng Ba Tơ hùng vĩ, đến những vùng biển rực nắng ở miền Trung, những đội du kích đầu tiên ở Nam Trung Bộ đã đứng lên, anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do.

Từ Ba Tơ anh hùng, LLVT Quân khu 5 tiếp bước truyền thống “uống nước nhớ nguồn”
VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 (16/10/1945 - 16/10/2025), vừa qua, Đoàn công tác của Quân khu 5 do Đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi).

