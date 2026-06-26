Tóm tắt

VOV.VN - Vào lúc 5h30 sáng nay (26/6), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai khai trương đoàn tàu đưa đón nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai đến làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Đoàn tàu mang số hiệu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15.