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VOV.VN - Vào lúc 5h30 sáng nay (26/6), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai khai trương đoàn tàu đưa đón nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai đến làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Đoàn tàu mang số hiệu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15.
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/doan_tau_bach_mai.m3u8
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Từ khóa
đoàn tàu Bạch Mai, bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Ninh Bình, tàu hoà, y tế
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2026-06/doan_tau_bach_mai.m3u8
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