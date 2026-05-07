Doanh nghiệp Việt có thể nội địa hóa 100% thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Công tác PCCC có nhiều chuyển biến tích cực

Sau hơn 10 năm triển khai Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), công tác bảo đảm an toàn cháy nổ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tiễn ngày càng cao, ngành PCCC&CNCH đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về công nghệ, hạ tầng và năng lực tự chủ sản xuất thiết bị trong nước.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 và quán triệt, triển khai Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/01/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC&CNCH trong tình hình mới do Bộ Công an phối hợp Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương - Chủ tịch Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam (VFRA) cho biết, sau hơn một thập kỷ triển khai Chỉ thị số 47-CT/TW và 5 năm thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành cùng người dân về công tác PCCC&CNCH đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Công tác quản lý nhà nước, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH được triển khai đồng bộ hơn. Nhiều mô hình tự quản, tổ liên gia an toàn PCCC và các giải pháp tuyên truyền cộng đồng đã phát huy hiệu quả tích cực tại nhiều địa phương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Hiệp hội, tình hình cháy nổ và tai nạn, sự cố vẫn diễn biến phức tạp. Vi phạm quy định về PCCC ở nhiều nơi chưa được xử lý triệt để, trong khi việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển công nghiệp PCCC trong nước

Trên cơ sở đó, Chỉ thị số 02-CT/TW đặt ra nhiều yêu cầu mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC&CNCH. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng PCCC; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH; rà soát, hoàn thiện hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực này.

Đáng chú ý, Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam nhấn mạnh vai trò của việc phát triển ngành công nghiệp sản xuất phương tiện PCCC & CNCH trong nước nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo thống kê của Hiệp hội, hiện cả nước có hơn 330 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, lắp ráp phương tiện PCCC&CNCH, chiếm khoảng 5% trong tổng số hơn 6.300 doanh nghiệp hoạt động sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực này.

Một số nhóm sản phẩm hiện đã đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 30% đến 70%. Nhiều doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên mức 70% - 100% trong vòng 5 - 7 năm tới nếu có cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Kiến nghị ưu đãi đầu tư cho ngành thiết bị PCCC

Từ thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành, bao gồm doanh nghiệp thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Hiệp hội đã kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu bổ sung lĩnh vực sản xuất, lắp ráp thiết bị, phương tiện PCCC&CNCH vào danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đề xuất ban hành cơ chế ưu đãi thuế đối với nguyên vật liệu, linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất; thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng lực tự chủ của ngành công nghiệp PCCC&CNCH trong nước.

Theo Hiệp hội, nếu được triển khai đầy đủ và đồng bộ các chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ và đạt tỷ lệ nội địa hóa tối đa từ 70% đến 100% đối với từng dòng sản phẩm cụ thể trong vòng 5 - 7 năm.

Khẳng định vai trò cầu nối giữa Nhà nước và doanh nghiệp

Thông qua hội nghị, Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong lĩnh vực PCCC&CNCH.

Hiệp hội cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong thúc đẩy xã hội hóa công tác PCCC&CNCH, phát triển phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất và từng bước làm chủ công nghệ.

Mục tiêu cuối cùng là góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.