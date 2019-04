Doanh nghiệp xả khí thải người dân Củ Chi bức xúc sống trong ô nhiễm

Đã nhiều năm nay, gia đình anh Nguyễn Văn Bay - chủ cửa hàng đồ gỗ nội thất Trọng Bình ở khu vực ấp 6, đường Cây Bài, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP HCM luôn phải hứng chịu mùi hôi nồng nặc. Các sản phẩm gỗ trưng bày tại cửa hàng thì luôn bị ám khói bụi. Tất cả mùi và khói bụi đều từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vikhapack (Vĩnh Khang) xả ra môi trường.



Công ty Vĩnh Khang xả khí đen kịt ra môi trường xung quanh.

“Có lúc khói đen bay hết vào trong nhà tôi. Mùi có chất dầu hôi khiến chịu không nổi, nhà nào cũng ngửi thấy mùi. Lúc họ đang khởi động máy thì khói đen rất nhiều và bay là là dưới đường. Nhà cửa bị bụi rất nhiều, lau mãi cũng rất mệt. Con tôi ăn xong là chui vào buồng, không dám bước ra ngoài”- Anh Nguyễn Văn Bay bức xúc.



Theo phản ánh của các hộ dân, công ty này được thành lập từ năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bao bì, cơ khí chế tạo máy móc sản xuất bao bì. Khoảng 3 năm trở lại đây, công ty dựng thêm 2 ống khói và đốt chất keo, thường xuyên thải một lượng lớn khí thải ra ngoài, khiến có nhiều người lớn tuổi thì có triệu chứng đau mắt, người trẻ tuổi thì bị khó thở. Chị Hồ Thị Mỹ Chi, người dân sinh sống ở khu vực này cho biết: “Khi mà chiều có máy hoạt động, khói bụi màu đen nổi lên thì xuất hiện mùi hôi rất hắc ám vào mũi, khiến thở không nổi nữa. Phải đóng cửa lại hết rồi ở trong nhà, khi nào hết mùi mới dám mở cửa ra ngoài”.

Người dân chụp lại hình ảnh công ty Vĩnh Khang xả khí thải thẳng ra môi trường.

Ngày 24/7/2018 UBND huyện Củ Chi có công văn chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với xã Phước Vĩnh An và Đội Cảnh sát kinh tế (Công an huyện Củ Chi) tiến hành kiểm tra Công ty Vĩnh Khang. Kết quả kiểm tra cho thấy, khí thải và mẫu nước thải của nhà máy không đạt tiêu chuẩn như quy định. Do đó, UBND huyện Củ Chi đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và buộc công ty này phải có biện pháp khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, đóng phạt xong một thời gian thì công ty lại tiếp tục đốt và xả thải khí gây ô nhiễm, người dân tiếp tục bức xúc vì ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, môi trường bị đe dọa nghiêm trọng. Hiện nay, các hộ dân sinh sống ở khu vực Công ty Vĩnh Khang hoạt động đã gửi đơn kiến nghị UBND huyện Củ Chi, UBND xã Phước Vĩnh An và ngành chức năng đề nghị kiểm tra và xử lý nghiêm nếu Công ty này vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

Công ty sản xuất bao bì Vĩnh Khang (đường Cây Bài- Củ Chi).

Chị Nguyễn Ngọc Minh Châu ở ấp 6, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi cho biết: “Khi họ xả khói bụi ra như vậy rất ảnh hưởng. Chúng tôi mong muốn doanh nghiệp có phương án để khắc phục, đừng xả khói bụi ra bên ngoài. Có thể là chọn phương án xử lý rác thải khác. Chứ người dân đã từng viết đơn gửi lên UBND huyện và huyện cũng đã từng phạt rồi. Mong rằng khi huyện đã phạt thì phải có giám sát và phải giám sát trong thời gian dài”.