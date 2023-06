Đóng các điểm đấu nối trái phép vào quốc lộ, tỉnh lộ ở Yên Bái

Theo Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Yên Bái, các điểm bị đóng đấu nối là những điểm đấu nối trái phép (do không có, hoặc không đủ thủ tục pháp lý) từ các bến, bãi tập kết, khai thác khoáng sản, chủ yếu là cát, sỏi vào các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do đơn vị quản lý. Tính đến hết tháng 5, ngành đã thực hiện đóng 22 điểm tại các quốc lộ 32C, 2D; tỉnh lộ 163, 164, 166, 171... với tổng chiều dài hộ lan hơn 400 mét. Điểm đóng dài nhất là tại Km 48+00, tỉnh lộ 166 với chiều dài 93m.

Việc đóng đấu nối này cũng được các đơn vị khai thác khoáng sản (cát, sỏi) có đầy đủ thủ tục pháp lý về mỏ, bến bãi tập kết và người dân ủng hộ. Ông Phạm Văn Tấn, một công dân ở huyện Văn Yên cho biết, ông và bà con hoàn toàn ủng hộ chủ trương này vì tất cả mọi đơn vị sẽ phải thực hiện đầy đủ thủ tục theo yêu cầu của Luật Khoáng sản, thứ 2 là sẽ hạn chế được tình trạng khai thác lậu, tránh thất thoát cho nhà nước.

Các điểm đấu nối trái phép vào quốc lộ, tỉnh lộ phục vụ khai thác khoáng sản ở Yên Bái bị đóng

Hiện đã có 22 điểm đấu nối bị đóng lại

Tổng chiều dài hộ lan đóng đấu nối trái phép là hơn 400 mét (ảnh: điểm đóng ở QL 3C)

Tuy nhiên hiện cũng còn một số điểm chưa được đóng theo kế hoạch, hoặc không đóng do trùng vào đường dân sinh; bên trong đang có công trình đang xây dựng, hoặc tạm thời chưa rào vì đang bị xử phạt yêu cầu di chuyển cát…

Điểm tại Km 23+600, tỉnh lộ 166, thuộc địa bàn xã Xuân Ái, huyện Văn Yên chưa đóng do trùng vào đường dân sinh

Bà Nguyễn Thị Lâm Tuyết, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết: Việc đóng các điểm đấu nối trái phép này sẽ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ và ô nhiễm môi trường. Đồng thời, chấn chỉnh và lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn...

"Song song với việc đóng các điểm đấu nối trái phep, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về đấu nối giao thông; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoàn thiện các thủ tục để được cấp phép đấu nối theo quy định", bà Tuyết nói.

Một điểm đi xuống sông Hồng phục vụ khai thác cát, sỏi trên tỉnh lộ 166 cũng đã bị đóng lại

Cũng theo bà Tuyết, việc đóng các điểm đấu nối giao thông trái phép vào các bến, bãi tập kết, khai thác khoáng sản (cát, sỏi) mới chỉ giải quyết được phần ngọn. Còn việc các bến, bãi tập kết, khai thác khoáng sản chưa được cấp phép vẫn tồn tại thì trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương; rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các địa phương, nhất là ở cơ sở./.