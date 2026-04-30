  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Đóng lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai vì phương tiện tăng đột biến

Thứ Năm, 10:09, 30/04/2026
VOV.VN - Sáng 30/4, khu vực lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận tình trạng ùn tắc nghiêm trọng do lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong dịp nghỉ lễ.

Theo lực lượng chức năng, từ khoảng 8 giờ sáng, tại ngã tư sân bay Nội Bài và đường Bắc Thăng Long - Nội Bài (đoạn rẽ vào Quốc lộ 2 để lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai), lượng xe đổ về tăng nhanh, gây ùn ứ kéo dài. Lượng xe đổ về quá lớn khiến lực lượng chức năng phải đóng lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai lúc 9 giờ sáng và tiến hành điều tiết, phân luồng xe di chuyển sang Quốc lộ 2.

Khu vực lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận tình trạng ùn tắc nghiêm trọng do lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ.
Từ khoảng 8 giờ sáng, tại ngã tư sân bay Nội Bài và đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, lượng xe đổ về tăng nhanh, gây ùn ứ kéo dài

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đơn vị đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tăng cường chốt trực tại các điểm nóng. Lực lượng được bố trí dày đặc tại nút giao Bắc Thăng Long - Nội Bài rẽ vào Quốc lộ 2 và khu vực lối rẽ từ Quốc lộ 2 lên cao tốc để hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Mặc dù tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Quốc lộ 2 đã được mở rộng, song do lượng phương tiện tăng đột biến nên vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã tiếp tục tăng cường nhân lực để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Lượng xe đổ về quá lớn khiến lực lượng chức năng phải đóng lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai lúc 9h sáng
Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo Quốc lộ 2
Cục Cảnh sát giao thông và Đội Cảnh sát giao thông số 15 khuyến cáo người dân đi du lịch hoặc về quê theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai tạm thời chưa nên rẽ trực tiếp vào lối lên cao tốc trong thời điểm này.

Thay vào đó, các phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo Quốc lộ 2. Khi đến khu vực Phúc Yên, người dân có thể rẽ vào nút giao IC3 để nhập làn vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tiếp tục hành trình.

Đây là phương án phân luồng được lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai nhằm giảm ùn tắc, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn trong dịp nghỉ lễ cao điểm.

Kỳ nghỉ lễ: Bến xe truyền thống ế khách, xe limousine, xe ghép kín chỗ

VOV.VN - Kỳ nghỉ 30/4 -1/5 kéo dài, nhu cầu đi lại tăng mạnh nhưng tại nhiều bến xe ở Hà Nội lại diễn ra cảnh trái ngược: xe tuyến cố định thưa khách, trong khi xe limousine, xe ghép kín chỗ, đón trả tận nơi. Sự lệch pha này cho thấy thị phần vận tải đang dịch chuyển mạnh, kéo theo nhiều hệ lụy về cạnh tranh...

Tag: cao tốc Nội Bài - Lào Cai giao thông Hà Nội ùn tắc giao thông nghỉ lễ 30/4-1/5 Quốc lộ 2 sân bay Nội Bài Cảnh sát giao thông phân luồng giao thông tắc đường đi lại dịp lễ
Vành đai 3 ùn tắc gần 10km, hàng nghìn phương tiện "chôn chân" nhiều giờ
Vành đai 3 ùn tắc gần 10km, hàng nghìn phương tiện "chôn chân" nhiều giờ

VOV.VN - Đường Vành đai 3 trên cao rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng kéo dài gần 10km, từ Mai Dịch - Pháp Vân. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau chôn chân nhiều giờ, giao thông tê liệt nhiều giờ đồng hồ...

Dòng xe cộ nối đuôi nhau rời Thủ đô đi nghỉ lễ 30/4, áp lực giao thông tăng cao
Dòng xe cộ nối đuôi nhau rời Thủ đô đi nghỉ lễ 30/4, áp lực giao thông tăng cao

VOV.VN - Chiều 29/4, tuyến Vành đai 3 trên cao ghi nhận lượng lớn ô tô đổ dồn rời Hà Nội. Dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm, nhiều thời điểm ùn ứ kéo dài. Áp lực giao thông tăng cao khi người dân tranh thủ về quê, đi nghỉ lễ từ sớm.

Gần 113.000 khách đổ về Nội Bài ngày cao điểm trước kỳ nghỉ lễ 30/4
Gần 113.000 khách đổ về Nội Bài ngày cao điểm trước kỳ nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài bước vào giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khi dự kiến phục vụ khoảng 113.000 lượt hành khách và 662 chuyến bay trong ngày 29/4, cao nhất dịp lễ năm nay.

