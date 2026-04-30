Đóng lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai vì phương tiện tăng đột biến

Theo lực lượng chức năng, từ khoảng 8 giờ sáng, tại ngã tư sân bay Nội Bài và đường Bắc Thăng Long - Nội Bài (đoạn rẽ vào Quốc lộ 2 để lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai), lượng xe đổ về tăng nhanh, gây ùn ứ kéo dài. Lượng xe đổ về quá lớn khiến lực lượng chức năng phải đóng lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai lúc 9 giờ sáng và tiến hành điều tiết, phân luồng xe di chuyển sang Quốc lộ 2.

Khu vực lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận tình trạng ùn tắc nghiêm trọng do lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ.

Từ khoảng 8 giờ sáng, tại ngã tư sân bay Nội Bài và đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, lượng xe đổ về tăng nhanh, gây ùn ứ kéo dài

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đơn vị đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tăng cường chốt trực tại các điểm nóng. Lực lượng được bố trí dày đặc tại nút giao Bắc Thăng Long - Nội Bài rẽ vào Quốc lộ 2 và khu vực lối rẽ từ Quốc lộ 2 lên cao tốc để hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Mặc dù tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Quốc lộ 2 đã được mở rộng, song do lượng phương tiện tăng đột biến nên vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã tiếp tục tăng cường nhân lực để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Lượng xe đổ về quá lớn khiến lực lượng chức năng phải đóng lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai lúc 9h sáng

Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo Quốc lộ 2

Cục Cảnh sát giao thông và Đội Cảnh sát giao thông số 15 khuyến cáo người dân đi du lịch hoặc về quê theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai tạm thời chưa nên rẽ trực tiếp vào lối lên cao tốc trong thời điểm này.

Thay vào đó, các phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo Quốc lộ 2. Khi đến khu vực Phúc Yên, người dân có thể rẽ vào nút giao IC3 để nhập làn vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tiếp tục hành trình.

Đây là phương án phân luồng được lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai nhằm giảm ùn tắc, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn trong dịp nghỉ lễ cao điểm.