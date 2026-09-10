Đồng Nai bàn giao hơn 4.600 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN
VOV.VN - Chiều 10/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo) TP. Đồng Nai đã tổ chức lễ xuất quân, vận chuyển và bàn giao 4.618 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.
Các mẫu sinh phẩm đợt này được thu thập từ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố, quá trình quy tập trong nước cũng như từ chiến trường Campuchia.
Toàn bộ 4.618 mẫu đã được kiểm tra nghiêm ngặt về hồ sơ, niêm phong và đóng gói cẩn thận theo quy cách thống nhất trong 55 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ thiêng liêng.
Trước khi tiến hành vận chuyển về tập kết tại ga quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Ban Chỉ đạo cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đồng Nai.
Theo kế hoạch, vào sáng 11/9 Bộ Tư lệnh Quân khu 7 sẽ xuất phát vận chuyển 13.529 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ tại ga quân sự, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM ra Sân bay Gia Lâm, thủ đô Hà Nội để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có mẫu hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo của TP. Đồng Nai bàn giao.
Công tác bàn giao và giám định ADN lần này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần xác định danh tính những người con ưu tú đã ngã xuống, sớm đưa các anh trở về trong vòng tay gia đình và quê hương.